El Museo de Orsay inaugura una sala dedicada a las obras de arte saqueadas por los nazis

El Museo de Orsay en París abre una nueva sala dedicada a las obras de arte confiscadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de identificar a sus legítimos propietarios o sus herederos. La exposición presenta obras de Renoir, Degas y otros artistas, y subraya la importancia de la memoria y la justicia en relación con este oscuro capítulo de la historia.

Ochenta y un años después del fin de la Segunda Guerra Mundial el parisino Museo de Orsay ha decidido inaugurar una sala dedicada específicamente a las obras de arte saqueadas por los nazis durante el conflicto.

Pinturas de Renoir Degas Boudin y otros artistas menos conocidos se exhiben en el Museo de Orsay en una sala dedicada a las obras recuperadas en Alemania al final de la Segunda Guerra. Este espacio titulado '¿A quién pertenecen estas obras?

' busca en particular cumplir con el deber de recordar este periodo histórico. 'Detrás de esta sencilla pregunta se esconde una indagación a veces dolorosa que apela a la memoria la investigación y la esperanza de justicia' explicó Annick Lemoine presidenta del museo especializado en arte del siglo XIX.

Unas 225 obras sin dueños del Holocausto El Museo de Orsay alberga actualmente 225 de las 2.200 obras confiadas a los museos franceses en el marco del programa MNR (Recuperación Nacional de Museos). Se trata de obras de arte no reclamadas por sus propietarios entre los 100.000 bienes culturales declarados saqueados a judíos o vendidos en Francia durante la Ocupación.

Se han recuperado al menos 60.000 mientras que otra parte fue vendida por el Estado a principios de la década de 1950.

'Más de 80 años después del fin de la guerra localizar a los propietarios resulta cada vez más difícil' explicó François Blanchetière conservador jefe de escultura del museo. La búsqueda de obras de arte continúa en particular con la ayuda de la inteligencia artificial y actualmente se están revisando más de treinta casos en Francia.

Protagonistas de la nueva galería Estas obras de Renoir y Degas saqueadas por los nazis y no reclamadas que se cree fueron robadas o vendidas a la fuerza durante la ocupación de Francia son las protagonistas de esta nueva galería. La obra 'Cena de baile' de Edgar Degas se encuentra entre los cuadros expuestos.

Fernand Ochsé descendiente de ricos comerciantes judíos organizaba salones literarios que ejemplificaban la elegancia de la alta sociedad parisina entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La historia de un robo de Degas Coleccionista de arte apasionado adquirió 'La cena de baile' de Edgar Degas en 1919. La representación impresionista de un deslumbrante baile parisino del siglo XIX con los asistentes disueltos en un resplandor de color y luz bajo grandes candelabros sin duda habría cautivado a Ochsé.

En 1941 tres años antes de que Ochsé y su esposa Louise fueran deportados a Auschwitz y asesinados allí el cuadro pasó a formar parte de la colección de Maurice Coutot un genealogista parisino en circunstancias que aún se desconocen. Coutot lo consignó a la Galerie Brame de París donde fue vendido a Kurt Martin director del museo estatal de arte de Karlsruhe nombrado por los nazis.

La obra 'Cena en el baile' figuraba entre las más de 100.000 obras de arte identificadas tras la guerra como saqueadas por los nazis o vendidas a la fuerza a los ocupantes en Francia durante la guerra. Quince mil obras sin dueño Francia recuperó unas 60.000 obras de arte saqueadas durante la guerra. Tres cuartas partes fueron restituidas a sus propietarios o herederos. Pero no se pudo identificar a los dueños de unas 15.000 obras.

La mayoría fueron vendidas por el Estado francés en la década de 1950 a excepción de unas 2.200 pinturas esculturas y objetos considerados de particular importancia artística o histórica. Estas obras fueron confiadas a museos nacionales como 'obras MNR' (Musées Nationaux Récupération) mientras los investigadores intentaban rastrear su procedencia.

'¿A quiénes pertenecen estas obras? ' Hasta el momento las investigaciones no han logrado identificar a los propietarios originales de las 12 pinturas y la escultura expuestas en la nueva galería de Orsay. El museo ha reunido un equipo de seis investigadores quienes dedicarán los próximos tres años a intentar identificar a las familias que alguna vez fueron propietarias de las obras.

En total el Museo de Orsay alberga 225 obras de arte que podrían haber sido saqueadas por los nazis. Aquellas que normalmente se conservan en los almacenes del museo se rotarán con las de la nueva galería para darles mayor visibilidad pública con la esperanza de que los descendientes de los propietarios originales se presenten. Inès Rotermund-Reynard investigadora de procedencia del museo declaró: 'Muchas familias nunca regresaron de los campos de concentración'.

Treinta casos pendientes Aun así David Zivie director de la misión del Ministerio de Cultura francés para la investigación y restitución de obras de arte saqueadas entre 1933 y 1945 afirmó que aún era posible identificar a algunas de las familias afectadas.

'Gracias a los registros digitalizados y las herramientas en línea hemos avanzado mucho en los últimos 15 años' añadió. 'Tenemos 30 casos pendientes que probablemente culminarán en restituciones





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