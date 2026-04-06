El Mundial: Un Evento Cultural y un Motor de Marketing para las Marcas

El estudio de Havas revela el impacto cultural y económico del Mundial de Fútbol, destacando la pasión argentina por el evento y las estrategias de marketing de las marcas en un contexto de consumo cambiante. Se analiza la transformación del consumo de contenido deportivo, el auge de las plataformas digitales y la importancia de la Inteligencia Artificial en la próxima edición.

Anne Pheulpin, Jefa de Estrategia e Inteligencia de Havas, afirma que el Mundial no es simplemente un evento deportivo, sino un acontecimiento cultural de gran relevancia social. Un estudio de Havas confirma la pasión argentina por la Copa del Mundo, evidenciada desde la victoria en Qatar. Las marcas reconocen esta conexión y se suman al campeonato, especialmente en un contexto de consumo masivo afectado por la situación económica.

De cara al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México en junio, el informe revela un interés del 79% en Argentina, superando a Brasil (71%) y al promedio mundial (59%). Antes del Mundial 2022, el 64% de los argentinos creía que asociarse al evento incrementaba la popularidad de una marca, cifra que ascendió al 92% después del torneo. Las menciones espontáneas de marcas asociadas a la Selección también crecieron con cada edición, demostrando el impacto del evento. Pheulpin destaca que el Mundial es el evento global más importante para las marcas, seguido por los Juegos Olímpicos y el Tour de Francia. La especialista advierte sobre el FOMO (Fear Of Missing Out) que impulsa a las marcas a participar, incluso aquellas sin conexión directa con el fútbol, buscando ser parte de la conversación. \El atractivo del Mundial va más allá de los partidos. La evolución del consumo de contenido deportivo ha transformado la forma en que las marcas se conectan con las audiencias. Antes, la televisión era el principal medio de consumo, pero hoy, la explosión de formatos y plataformas ofrece múltiples oportunidades. El 96% del consumo de información deportiva se realiza a través del celular. Alrededor del Mundial se genera contenido que genera conversación colectiva y construye hitos culturales. El partido ya no se limita a un bloque de 90 minutos. Havas señala que el alcance de la televisión tradicional en Sudamérica disminuyó entre Rusia 2018 y Qatar 2022. En 2026, el ecosistema será híbrido, combinando televisión abierta, YouTube, TikTok y streaming. La Generación Z, con un 96% de usuarios en redes sociales mientras ven los partidos, exige una adaptación constante por parte de las marcas. Aquellas que no consideren las múltiples pantallas quedarán rezagadas, advierte la especialista. Para Havas, mientras que Qatar fue el Mundial de los memes y la viralización orgánica, 2026 será el Mundial del contenido en tiempo real, la personalización a escala y la automatización creativa. La Inteligencia Artificial (IA), con Lenovo y Google como patrocinadores tecnológicos de la FIFA, se convierte en infraestructura central del evento, transformando el post-partido en miles de versiones simultáneas. \La efectividad de la visibilidad que obtienen las marcas con el Mundial depende de sus estrategias. Pheulpin señala que muchas marcas actúan oportunistamente, sin una estrategia coherente con su perfil y audiencia. En un contexto de consumo más prudente, las marcas deben ser más precisas en sus estrategias. El interés de las marcas en el Mundial es evidente, con un incremento proyectado de la inversión publicitaria de US$10.500 millones durante el trimestre del evento, representando un crecimiento adicional del 11% frente al Mundial de Qatar 2022. La lista de patrocinadores de la FIFA y la AFA es extensa. La FIFA tiene acuerdos con Adidas, Coca-Cola, Aramco, Visa, Hyundai-Kia, Qatar Airways y Lenovo, entre otras. La AFA cuenta con 46 socios estratégicos, incluyendo a Adidas, Lexar y Google Gemini como socios principales. Lay's, Coca-Cola, Didi y BGH también apoyan a la Selección. Las estrellas del Mundial también tienen sus propios acuerdos. Lionel Messi, con contrato vitalicio con Adidas, suma patrocinadores como Michelob Ultra, Lowe's y Stanley. El Dibu Martínez es embajador de Bplay, Rodrigo De Paul de Stella Artois, y Julián Álvarez tiene acuerdos con Rexona, Actron y Adidas. Quilmes, como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA, destaca la importancia del evento como un momento que moviliza a todo un país. Guido “Chapa” Lofiego, director de marca Quilmes en Argentina, enfatiza el valor del Mundial como una plataforma trascendente para la conexión con los aficionados. La clave para una marca con enfoque en el Mundial reside en comprender la magnitud del evento, el más visto del mundo





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