El Mundial de Qatar genera un boom en el mercado de la televisión y en la gastronomía

El Mundial de Qatar ha generado un boom en el mercado de la televisión y en la gastronomía, con un incremento del 25% en las ventas de televisores y un crecimiento del 10% en las unidades vendidas y del 18% en la facturación en comparación con el mismo período del año anterior. Además, la tendencia ha llegado a duplicarse en las últimas semanas por el clima mundialista.

Durante la primera mitad del año, el mercado de TV registró un incremento del 25% en unidades vendidas en comparación con el mismo período del año anterior, impulsado por el inicio del Mundial.

En las últimas semanas, la tendencia llegó a duplicarse por el clima mundialista. En lo que va del año, el mercado crece un 10% en unidades y un 18% en facturación. Las altas pulgadas ya superan el 46% del total de las ventas. En Carrefour, detectaron a partir de abril 18 cuotas sin interés.

Temple Bar preparó todos los locales para transmitir los partidos y montó cinco fan fests con pantallas gigantes a la calle. Según Juanchi Nielsen, socio y director de Franquicias de Temple Bar, este Mundial les da mucha esperanza. Según Nielsen, los horarios ayudan a la gastronomía porque permiten armar propuestas para distintos momentos del día y recibir público tanto para los encuentros de la Argentina como para otros partidos.

A la vez, marca un cambio de hábito: cada vez más gente elige ver los partidos fuera de casa, en parte porque los departamentos son más chicos y no siempre están preparados para recibir grupos grandes. Sebastián Ríos, fundador de Almacén de Pizzas, master franquiciado de Juan Valdez en la Argentina y responsable del Parque de la Cervecería en Quilmes, también ve al Mundial como una oportunidad.

En su caso, la estrategia se adapta a cada marca y a cada horario. En los locales con reservas, la idea es trabajar con menús cerrados, para asegurar un consumo mínimo y evitar que una mesa quede ocupada durante dos horas por un ticket bajo. En lugares donde no tenían televisores o pantallas, empezaron a instalarlos especialmente para el torneo. En las casas, mientras tanto, el consumo también se ordena alrededor del partido.

Allí aparece el negocio de las picadas. Santiago Valenti, fundador de Santi Cheese, lanzó opciones más económicas, con quesos, fiambres, aceitunas, grisines y cerveza, pensadas para grupos de cuatro a ocho personas. La marca también detectó demanda corporativa: empresas que encargaron picadas para enviar a empleados o para encuentros en oficinas durante los partidos.

En Ticoral, una casa de cotillón de Once, su gerente, Denise Sedler, cuenta que la temática quedó latente tras Qatar 2022 y busca accesorios más económicos, tanto para decorar como para ponerse





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