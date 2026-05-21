El Mundial de Fútbol de 2026 enfrentará desafíos climáticos y organizativos desafiantes

Este texto describe los desafíos climáticos y organizativos que se enfrentarán al organizar el Mundial de Fútbol de 2026, y la importancia de garantizar que las canchas y el césped ofrezcan las mismas sensaciones a los jugadores y crezcan con fuerza.

Las canchas para el Mundial de Fútbol de 2026 están siendo preparadas para diferentes zonas climáticas , estadios con poca luz natural y más contratiempos, y será el mayor evento de fútbol de la historia.

Es nuestra responsabilidad como organismo rector del fútbol, asegurarnos de que estas canchas ofrezcan las mismas sensaciones a los jugadores y que el césped crezca con fuerza. No es tan sencillo. De hecho, al principio parecía un reto imposible.

Tres zonas climáticas distintas, más de 4900 kilómetros entre los estadios más alejados, y recintos que van desde estadios al aire libre hasta el calor de Ciudad de México y Miami, pasando por los estadios cubiertos de la Liga Nacional de Fútbol Americano en Dallas y Atlanta y los climas más frescos de Boston y Toronto





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