El Mundial 2026 será el más caro de la historia: un viaje desde Argentina costará casi 11 salarios

Un informe de Naranja X y Focus Market detalla que el costo estimado para viajar a alentar a la selección argentina en el Mundial de Estados Unidos 2026 supera los US$7850, equivalente a casi 11 salarios mensuales en Argentina. El aumento se debe principalmente a la suba de precios en alojamiento, entradas y traslados, con un incremento del 1258% en los tickets desde 1994. El evento se posiciona como el más costoso de la historia, reforzando la desigualdad en el acceso a grandes espectáculos deportivos.

Viajar a alentar a la selección argentina en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos 2026 implicará un gasto estimado de US$7850, lo que equivale a 10,95 salarios mensuales promedio medidos en marzo de ese año.

Este monto surge de sumar hospedaje, pasajes internos, entradas y consumos básicos durante una estadía de diez noches para los tres partidos de la fase de grupos. Si se incluye el ticket aéreo desde Buenos Aires, la cifra puede superar los US$9400. El cálculo forma parte de un informe elaborado por Naranja X junto a Focus Market, que analizó el costo completo de la experiencia y su evolución en las últimas ediciones.

El dato central es que el viaje se encareció principalmente por el aumento de los precios internacionales, especialmente en tickets y alojamiento, más que por un cambio puntual en un solo rubro. A los valores del paquete se suma el costo de los vuelos internacionales desde Argentina, que no estaba incluido en el combo base y que, según relevamientos de TN en portales de agencias de turismo, supera los US$1500 para las sedes de la primera fase.

El mayor peso dentro del presupuesto lo tiene el alojamiento, con diez noches con desayuno que rondan los US$4100, impulsadas por la alta demanda en ciudades sede. A esto se agregan unos US$1610 en alimentación y gastos adicionales. Las entradas también representan un costo relevante: un paquete de tres partidos se ubica en US$840, con un promedio de US$280 por encuentro.

Existe una categoría llamada Supporter Value Tier que cuesta solo US$60, pero el stock es de apenas el 10% por equipo, según señala el informe. En cuanto a los traslados internos, el gasto estimado oscila entre US$1300 y US$1450, dependiendo de las distancias entre sedes. Este componente gana peso en esta edición por la dispersión geográfica del torneo, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los datos más relevantes del relevamiento es la evolución de los tickets en los últimos 30 años. El precio promedio pasó de US$250 en Estados Unidos 1994 a un valor proyectado de US$3395 en 2026, lo que implica un incremento del 1258%. La serie muestra una suba sostenida con saltos más marcados en las últimas ediciones. En Qatar 2022, el promedio había sido de US$838, por lo que el salto hacia 2026 concentra buena parte del aumento acumulado.

Con entradas que van desde unos US$120 en fase inicial hasta cerca de US$11.000 para la final, e incluso cifras mucho mayores en reventa, el evento se posiciona como el más costoso de la historia. A esto se suma un sistema de precios dinámicos que ajusta valores según demanda, elevando aún más las barreras de acceso. El esfuerzo económico varía significativamente según el país. Para un argentino, el costo total equivale a casi 11 salarios mensuales.

En otros casos, la relación es menos exigente. El costo total estimado para viajar desde Argentina es de unos US$7850, según detalla el informe, que agrega que en economías europeas el viaje demanda menos de tres salarios, mientras que en países con menores ingresos el esfuerzo puede superar los dos años de trabajo, como en el caso de Argelia.

Para un argentino representa varios meses de ingresos; para un austríaco equivale a uno o dos salarios, siendo un gasto alto pero posible; mientras que para un jordano o un argelino implica un esfuerzo económico aún mayor, en muchos casos equivalente a años de ahorro. En consecuencia, la Copa tiende a concentrar público de economías desarrolladas o de altos ingresos, reforzando la desigualdad en el acceso a los grandes espectáculos deportivos globales.

El relevamiento también incluye el costo de la camiseta oficial, que en el mercado internacional se mantiene entre US$80 y US$100, pero en Argentina alcanzó los $149.999 para esta edición. La suba responde a la dinámica local de precios. Desde 2010, cuando costaba $249, el aumento acumulado supera el 60.000%, con fuertes saltos en cada Mundial, en línea con la inflación.

El informe destaca que el Mundial 2026 será el más caro de la historia, con precios que reflejan la creciente desigualdad global en el acceso a eventos deportivos de gran magnitud





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