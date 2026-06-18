El Mundial 2026 impulsará ventas y empleo en bares y restaurantes de México según CANIRAC

La CANIRAC prevé un incremento de hasta 29% en ventas y la generación de 112,200 empleos temporales durante la Copa Mundial, con una derrama de 562 millones de dólares. El sector, clave para la economía, se prepara con capacitación y digitalización mediante alianzas como la de Grupo Modelo y el Mundial Social.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados ( CANIRAC ) proyecta un incremento de hasta el 29% en ventas, la generación de 112,200 empleos temporales y una derrama adicional de alrededor de 562 millones de dólares vinculada al consumo en los establecimientos, impulsada por el aumento del consumo local y la afluencia de 836,000 turistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En una reunión con medios, la directiva de la CANIRAC indicó que el 28% de los restaurantes reportó ventas superiores a un día normal, y señaló que quienes capitalizaron mejor el evento fueron aquellos que ofrecieron promociones y una experiencia social para sus clientes. No solo los bares y restaurantes de las sedes mundialistas -Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey- se vieron beneficiados, sino también los ubicados en otras ciudades gracias al efecto multiplicador del turismo.

El sector de bares y restaurantes en México genera 2.4 millones de empleos directos y representa una de las 21 actividades económicas más importantes del país. Grupo Modelo, como parte de su compromiso con la cadena de valor, se sumó al Mundial Social, iniciativa del Gobierno de México para acercar las oportunidades del torneo a más comunidades.

El programa incluye acciones de capacitación y digitalización para fortalecer la operación de los establecimientos y prepararlos para el incremento esperado en la demanda. La compañía destacó que, aunque a menudo se piensa en lo que ocurre dentro del estadio, miles de pequeños negocios, productores, proveedores y trabajadores hacen posible que las personas se reúnan para compartir la emoción del fútbol.

Los bares y restaurantes son fundamentales porque generan actividad económica, crean comunidad y acercan el desarrollo a miles de familias mexicanas. La industria cervecera aporta el 1.6% del PIB nacional y trabaja con más de 5,000 familias de agricultores, conectando al campo, la industria, la distribución y los puntos de consumo.

Según un estudio de Deloitte, el Mundial 2026 aportará 2,730 millones de dólares a la economía mexicana, equivalente al 0.14% del PIB, con potencial de superar los 4,000 millones en escenarios optimistas. La consultora prevé que entre el 20% y el 25% de los aficionados que no asistan a los estadios verán los partidos en bares y restaurantes, lo que refuerza la proyección de CANIRAC.

Este evento representa una oportunidad histórica para el sector gastronómico, que deberá enfrentar desafíos como el viacrucis por obras, la reconversión del menú y la aceleración digital mediante soluciones como Clip y Visa. La conjunción de factores positivos sugiere que, pese a los retos operativos, la derrama económica y la creación de empleo temporal serán significativas, consolidando al Mundial 2026 como un catalizador para miles de establecimientos en todo el país





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