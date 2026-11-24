Nuevos hallazgos revelan la actividad de individuos en las alcantarillas de Nueva York, generando alarma por riesgos sanitarios y especulaciones sobre tesoros perdidos.

La extensa red de alcantarillado de la ciudad de Nueva York, que abarca 11.960 kilómetros de tuberías, ha sido el escenario de una serie de apariciones inesperadas que han generado intriga y preocupación oficial en los últimos meses. Esta infraestructura subterránea, cuya longitud equivale a la distancia entre Buenos Aires y El Cairo o al recorrido de tres veces el largo de Argentina de norte a sur, se comunica con la superficie mediante 5.000 pozos de registro cubiertos por tapas metálicas circulares. Desde estos accesos, residentes del área metropolitana han presenciado a personas emergiendo de las profundidades, desafiando las leyendas urbanas que históricamente han asociado este inframundo con criaturas ocultas o sociedades secretas.

Detalles de las incursiones en Queens y Brooklyn

En la madrugada del 5 de mayo, una escena capturada por cámaras de seguridad y testigos oculares describió a tres individuos vestidos con botas de lluvia y mamelucos que se dirigieron al centro de la calzada en Queens. Estos sujetos desatornillaron la placa que cubre los túneles y, uno a uno, ingresaron a las alcantarillas, siendo el último en entrar el que devolvió la tapa a su posición original para cerrar la entrada. Aki Jukapovic, quien trabajaba en un taller mecánico cercano, observó el suceso y describió a los extraños personajes como tipos con trajes inusuales que entraban a la alcantarilla similares a las Tortugas Ninja, generando una impresión de misterio inmediato en la zona.

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Esta actividad no se limitó a un solo incidente, ya que durante el mismo mes de mayo, otros dos grupos fueron avistados emergiendo desde las profundidades en el distrito de Brooklyn. La mayoría de estos intrusos portaba linternas para iluminar su camino, y en uno de los casos se documentó que uno de los miembros cargaba una pala, herramienta que sugiere un propósito de excavación o recolección en lugar de un simple tránsito turístico. La repetición de estos eventos en diferentes boroughs ha escalado la atención de las autoridades locales, quienes han intensificado la vigilancia sobre estas aberturas críticas de la infraestructura pública.

Detenciones y justificación de los exploradores

La investigación de la Policía de Nueva York sobre este fenómeno cobró nuevo impulso en octubre, periodo en el que coincidía el inicio del 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la presencia de personalidades internacionales. Inicialmente, las autoridades especularon con la posibilidad de que estas incursiones fueran el accionar de grupos terroristas buscando acceder a puntos sensibles cerca de hoteles de alto perfil, como aquel donde Benjamin Netanyahu se hospedó en múltiples oportunidades. Sin embargo, la teoría se debilitó cuando cuatro hombres fueron vistos en una zona cercana a ese hotel, de los cuales solo dos lograron ser interceptados y detenidos.

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Los detenidos, identificados como Samuel Reveron y Kevin Rodríguez, ambos de origen venezolano, negaron cualquier vínculo con organizaciones terroristas y ofrecieron una explicación práctica para sus expediciones. Ambos aclararon que su objetivo no era político ni terrorista, sino económico, afirmando que buscan objetos de valor que los habitantes pierden y que quedan atascados en los desagües pluviales y las alcantarillas. Reveron especificó que recogen oro y cualquier otro artículo de valor, una práctica que han realizado anteriormente; de hecho, un año antes tres hombres fueron detenidos en Brooklyn con una motivación similar, declarando que bajaban para recuperar oro perdido y venderlo para obtener ingresos.

Riesgos sanitarios y escepticismo sobre los tesoros

A pesar de las afirmaciones de los detenidos sobre la abundancia de objetos perdidos, la autoridad sanitaria local ha calificado estas actividades como extrañas y peligrosas. Rob Wolsejsza, portavoz del Departamento de Protección Ambiental de Nueva York, alertó sobre los graves riesgos que implica entrar en tuberías y pozos de registro, mencionando la presencia de gases tóxicos potencialmente mortales, superficies inestables, riesgo de inundaciones y espacios confinados. Por estas razones, la entidad recomienda encarecidamente que nadie ingrese jamás a estas estructuras, subrayando que la seguridad pública está en juego ante la ignorancia de los peligros reales que existen bajo la ciudad.

Por su parte, la experiencia de exploradores urbanos previos, como Steve Duncan, quien dedicó años a estudiar lo que denominó el subconsciente de Nueva York, sugiere que la realidad de los hallazgos puede ser decepcionante para quienes buscan tesoros grandes. Duncan afirmó que lo más valioso que ha visto durante sus propias incursiones fue una tarjeta de crédito vencida, lo que pone en duda la teoría de una gran riqueza oculta. El excomisionado de la policía de Nueva York, Bill Bratton, reconoció en el pasado la incertidumbre sobre los motivos exactos de los intrusos, expresando su asombro por la disposición de estos individuos a arrastrarse por alcantarillas, aunque admitió que sin duda buscaban algo específico que el tiempo y la investigación continuarán esclareciendo.