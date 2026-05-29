El misterio de las almohadas: un refugio emocional en la oscuridad

Los expertos revelan que dormir con muchas almohadas puede ser un mecanismo inconsciente para alinear el cuerpo, reducir el estrés diario y buscar refugio emocional.

Los expertos revelan que dormir con muchas almohadas puede ser un mecanismo inconsciente para alinear el cuerpo, reducir el estrés diario y buscar refugio emocional .

La cantidad de almohadas responde a una necesidad ergonómica y de alineación corporal, pero también puede ser un sustituto de consuelo y un ancla emocional en momentos de soledad, estrés o ansiedad. La investigación psicológica moderna ha demostrado que este mecanismo defensivo sigue activo en la adultez, y que los adultos recurrimos inconscientemente a las almohadas como sustitutos táctiles que brindan una base segura.

La activación del sistema nervioso parasimpático al percibir la presión suave y la textura de las almohadas contra la piel promueve una profunda sensación de calma y seguridad, lo que ayuda a evitar la rumiación mental antes de conciliar el sueño. La teoría de los objetos transicionales, propuesta por el psicoanalista Donald Winnicott, sugiere que los niños utilizan mantas o peluches como un anclaje emocional para tolerar la ansiedad de la separación, y que este mecanismo defensivo sigue activo en la adultez.

En conclusión, dormir con muchas almohadas no cuenta con un único significado o un veredicto psicológico estricto, y puede ser un hábito que responde a necesidades tanto físicas como emocionales





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