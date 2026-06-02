El misterio de la molly amazónica: cómo una especie de pez asexual desafía la teoría evolutiva

La molly amazónica, un pez que habita los ríos de México y Texas, ha desconcertado a los científicos durante casi un siglo al reproducirse de forma asexual a pesar de la teoría que predice la extinción de especies sin sexo. Este estudio revela el mecanismo genético que le permite evitar la degradación de su genoma.

La molly amazónica , que habita los ríos de México y del sur de Texas, ha desconcertado a los científicos desde hace casi un siglo. Algunos tiburones se reproducen asexualmente en cautiverio, según estudios, pero vuelven a tener relaciones sexuales cuando las condiciones lo permiten.

Este pez se desplaza entre cardúmenes compuestos exclusivamente por hembras, rozando sus escamas plateadas con las de machos de especies estrechamente emparentadas. Es ahí donde elige pareja, pero, en un inusual giro evolutivo, los genes del macho no desempeñan papel alguno en su descendencia: la hembra utiliza el esperma del macho únicamente para desencadenar el desarrollo de los óvulos, pero descarta rápidamente su ADN.

Bautizada así en honor a la tribu de guerreras compuesta exclusivamente por mujeres de la mitología griega, esta especie compuesta únicamente por hembras ha logrado persistir durante unos 100.000 años. La teoría evolutiva sostiene que las especies asexuales deberían extinguirse rápidamente porque, al carecer de reproducción sexual, las mutaciones nocivas se acumulan en sus genomas con el paso del tiempo.

El sexo tiene un costo, afirma Edward Ricemeyer, biólogo computacional de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y coautor de un nuevo estudio sobre la molly amazónica. Los individuos deben buscar y competir por una pareja y cada progenitor aporta únicamente la mitad de su ADN.

Además, la reproducción suele ser desigual, ya que las hembras de muchas especies invierten bastante más energía que los machos en la producción, el alumbramiento -o la incubación- y la crianza de la descendencia. La reproducción asexual, por el contrario, parece una opción mucho más ventajosa: no hace falta buscar ni lidiar con una pareja y permite transmitir el 100% de los propios genes.

"Si observamos el panorama general, el 99,9% de los casos corresponden al sexo", señala Dave Speijer, biólogo evolutivo de la Universidad de Ámsterdam. Durante la reproducción sexual, el ADN de ambos progenitores se reorganiza mediante un proceso denominado recombinación, lo que aporta a cada descendiente una combinación genética única.

Esto implica que, por lo general, existe una mayor diversidad genética dentro de las especies sexuales, ya que cada individuo posee una mezcla distinta de genes, una característica que suele favorecer la supervivencia de la especie. Además, el sexo ofrece protección. Sin esta reorganización genética, los genomas quedarían expuestos a una amenaza lenta y progresiva conocida como el "trinquete de Müller". En las especies sexuales, esos errores pueden eliminarse del acervo genético.

En cambio, en las especies clonales -que se reproducen principalmente de forma asexual- se transmiten una y otra vez. Se cree que con el tiempo estas mutaciones nocivas se acumulan como muescas en un trinquete de una sola dirección, degradando el genoma -generación tras generación- hasta que la especie acaba extinguiéndose. Según esta teoría, las especies asexuales deberían tener una vida efímera, al estar condenadas a la degeneración genética.

Speijer cree que parte de la confusión podría deberse a la forma en la que se interpreta esta teoría. En lugar de centrarse en el sexo en sí mismo, argumenta que resulta más útil entenderla como una limitación más amplia que afecta a toda forma de vida. Todo sistema debe contar con un mecanismo para gestionar los "errores" genéticos, y el sexo es solo una de las estrategias para conseguirlo.

Desde esta perspectiva, las especies asexuales longevas no desafían necesariamente las leyes de la evolución, sino que encuentran vías alternativas para sortearlas. Al igual que la molly amazónica, el rotífero bdelloide, una criatura microscópica con forma de gota, ha sobrevivido sin machos, en su caso durante decenas de millones de años.

A lo largo del reino animal existen diversas criaturas asexuales que parecen haber perdurado mucho más tiempo de lo que la teoría predeciría, desde insectos palo que habitan en la maleza hasta "microanimales" de aspecto amorfo. La molly amazónica pertenece a un exclusivo grupo de especies compuestas únicamente por hembras, entregadas a una vida sin machos generación tras generación.

La forma en que estas especies asexuales longevas logran, aparentemente, eludir el destino marcado por el "trinquete de Müller" sigue siendo objeto de debate. Ricemeyer afirma que este nuevo estudio arroja luz sobre una pieza del rompecabezas que hasta ahora permanecía oculta: la conversión génica. Esta modalidad de reparación genética no es exclusiva de la molly amazónica; de hecho, se produce en multitud de organismos, incluidos los seres humanos.

En las especies sexuales -como la nuestra-, cada individuo suele portar dos copias de la mayoría de los genes: una heredada de la madre y otra del padre. ..





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