El ministro de Economía busca eliminar impuestos distorsivos y avanzar con privatizaciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca eliminar impuestos distorsivos y avanzar con privatizaciones. El ministro de Economía encabezaría la iniciativa y se buscaría la baja del gasto público. La posibilidad de un acuerdo con las provincias se daría después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclame a la Nación una serie de ajustes fiscales.

El ministro de Economía , Luis Caputo , junto con el empresario Darío Epstein , buscan eliminar impuestos distorsivos y avanzar con privatizaciones. El ministro de Economía encabezaría la iniciativa y se buscaría la baja del gasto público .

La posibilidad de un acuerdo con las provincias se daría después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclame a la Nación una serie de ajustes fiscales. Los antecedentes de los últimos 30 años muestran que los pactos fiscales entre la Nación y las provincias han sido recurrentes, pero también muy volátiles.

Desde inicios de los '90, los pactos fiscales han sido una herramienta para que las provincias corrigieran sus desequilibrios fiscales y la Nación pudiera sostener el modelo de la convertibilidad. Sin embargo, en la práctica, estos pactos han sido difíciles de cumplir y han generado conflictos entre la Nación y las provincias. En 2015, la Corte Suprema falló a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis y declaró inválida la continuidad de ese descuento.

El Gobierno nacional necesitaba resultados fiscales para mostrar al FMI y varios gobernadores no tuvieron otro camino que aceptar por su dependencia creciente de los giros nacionales. En medio de la crisis, las provincias emitieron cuasimonedas y los acuerdos quedaron en la nada. La situación económica actual es crítica y la Nación y las provincias deben encontrar una solución para evitar la quiebra de la economía argentina





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