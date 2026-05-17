El Millonario zafaló contra el rival y se llevó una victoria para soñar con el título

La noticia es sobre el Millonario, que se impuso a un importante rival en una victoria merecida y con importantes cruces defensivos. Se destacó con su falta de ejecución y su físico exigido, pero dejó la piel en cada jugada y jugó solo un tiempo.

El Millonario impuso condiciones ante un gran rival, superó la baja de varios soldados por lesión y se llevó una merecida victoria del Monumental para soñar con el título.

Quizás tuvo el atenuante de que el arquero rival, Jeremías Ledesma, hasta hace nada entrenaba con él. Floja ejecución igual. En lo futbolístico, siempre fue oferta de salida y defensivamente se destacó con cruces importantes, a pesar de algunas dudas con la pelota como las que viene teniendo hace tiempo. Se lo notaba exigido en lo físico y por eso jugó solo un tiempo.

A pesar de habituales equívocos en la salida, trabajó aceptablemente en el juego aéreo y estuvo más compensado con su compañero de zaga. Tomó, en general, la mejor decisión. Un partido que recordó a su irrupción en Primera. Férreo en la marca, seguro de arriba y, lo mejor, que dejó la piel en cada jugada a pesar de recibir más de una entrada artera





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