El Millonario continúa con la ampliación de capacidad y demolió viejas canchas de otros deportes

El club continúa con su plan de expansión y ha demolicionado canchas de otros deportes para seguir avanzando con la refacción del Estadio Victoria. Durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, se espera que el proyecto avance significativamente y se incremente aún más el aforo.

El Millonario sigue adelante con el plan para aumentar la capacidad a 101.000 espectadores y demolió viejas canchas de otros deportes para seguir avanzando con la refacción.

Este proyecto avanzará sustancialmente durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá y tiene el objetivo de aumentar aún más el aforo. La dirigencia del Millonario mandó a demoler las canchas de pádel y pelota paleta que se colindaban con el Monumental. River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán y blindarlo con una cláusula de 100 millones de euros.

River demuestra que con inteligencia, foco, esfuerzo, trabajo y previsibilidad podemos crecer al nivel de los equipos más grandes del mundo. Desde las redes oficiales del cuadro de Núñez publicaron algunos bocetos de como quedaría el resultado final, con una chicana a Boca incluida.

Las imágenes muestran los 16.000 lugares que se agregarán con las 13 filas que habrá en la quinta bandeja, las nuevas columnas con ascensores, detalles de la fachada, la cubierta traslúcida y sonora, la banda roja que estará sobre el techo y el mirador monumental, entre otras novedades





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