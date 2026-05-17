El Millonari tiene la oportunidad de una revancha con el Pirata en la copa de la liga 2023

Los jugadores de Belgrano festejan el pase a la final en La Paternal en la Copa de la Liga 2023, mientras que el equipo cordobés quiere su primera final en la historia en la Primera División.

Los jugadores de Belgrano festejan el pase a la final en La Paternal en la Copa de la Liga 2023 El Millonario tiene la oportunidad de una revancha con el Pirata por la derrota en la promocional en la Primera, mientras que el equipo cordobés busca su primera final en la historia en la Primera División.

La final será histórica por varios motivos. Una de ellas es la realización de una definición directa por un título en Primera.

Además, se disputará en el estadio Mario Alberto Kémpes, donde Belgrano sufrió una derrota 15 años antes. La referencia de aquel duelo de ida y vuelta del 22 y 26 de junio de 2011 que se definió en el Monumental resulta inevitable en cada enfrentamiento posterior entre River y Belgrano. Aunque hasta el momento no hubo ningún antecedente tan trascendental como el de Las lágrimas del arquero Juan Pablo Carrizo cuando River perdió la categoría ante Belgrano (EFE/Pablo Dondero).

Desde del 2-0 en Córdoba y el 1-1 en el Monumental que terminó en el descenso de River, el club de Núñez jugó un total de 14 partidos frente a Belgrano. Y con resultados favorables para el equipo de la Banda: logró ocho victorias y sufrió cuatro derrotas (los dos restantes fueron empates). Pero el contexto de la final del Apertura es totalmente opuesto al de la Promoción.

Aunque así como Belgrano dejó una herida para todos los tiempos en River en 2011, 15 años después el Millonario tiene la chance de darle un golpe similarmente doloroso al Pirata si lo deja sin el título y le da la vuelta olímpica en su propia cara y, además, en Córdoba





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