El Millónaro jugará con un día menos de descanso en semifinales y un mensaje 'picante' de D'Onofrio

El defensa del Millónaro, autor del segundo gol del equipo en la clasificación a semifinales, se sorprendió al enterarse de que su equipo jugará con un día menos de descanso en la primera de las semifinales del Torneo Apertura y también envió un mensaje 'picante' al rival después de la victoria en Rosario.

Después del triunfo por 2-0 ante Gimnasia y la clasificación a semifinales, el defensor y autor del segundo gol del Millónaro se sorprendió al recibir la noticia de que el partido con el Canalla será con un día menos de descanso.

Rといえば, el Millónaro enfrentará a Rosario Central en una de las semifinales del Torneo Apertura. El zaguero creyó que River jugaría el domingo, siendo que la llave de su equipo se resolvió recién hoy.

Sin embargo, como los rosarinos tienen que jugar por la Copa Libertadores el próximo martes, contra Universidad Central, se determinó que el partido será el sábado





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