El microsatélite argentino Atenea culmina con éxito su misión en Artemis II, un hito para la tecnología espacial nacional

El microsatélite Atenea, desarrollado por Argentina, completó su misión en el marco de la Artemis II de la NASA, logrando establecer comunicaciones a más de 70.000 kilómetros de distancia y validando tecnologías en condiciones extremas. El proyecto, seleccionado entre pocos a nivel mundial, impulsa la capacidad argentina en ingeniería espacial y refuerza la cooperación internacional.

El microsatélite argentino Atenea ha completado con éxito su misión en el marco de la ambiciosa Artemis II de la NASA , marcando un hito significativo para la tecnología espacial nacional. Durante un período de 20 horas de operación en el espacio profundo, el dispositivo logró establecer comunicaciones efectivas a una distancia impresionante de más de 70.000 kilómetros con estaciones terrestres estratégicamente ubicadas en Córdoba y Tierra del Fuego.

Este proyecto, fruto de una colaboración intensiva entre diversas instituciones académicas y científicas argentinas, ha validado el desarrollo de tecnologías de vanguardia en condiciones extremas, demostrando la capacidad del país para enfrentar los desafíos que presenta la exploración espacial. La misión de Atenea, que formó parte integral del programa internacional Artemis, contribuye directamente al objetivo de retomar los vuelos tripulados hacia la órbita lunar, un hito que no se había alcanzado en más de cinco décadas. El éxito de Atenea es un testimonio del compromiso argentino con la innovación y el avance científico.\El microsatélite, diseñado bajo el estándar internacional CubeSat, se destacó como el único desarrollo latinoamericano seleccionado entre cuatro proyectos globales elegidos por la NASA para acompañar la misión Artemis II. Su despliegue, llevado a cabo desde el prestigioso Centro Espacial Kennedy en Estados Unidos, permitió la recopilación de datos científicos de crucial importancia para futuras misiones de exploración espacial. Las primeras señales recibidas, a más de 40.000 kilómetros de distancia, fueron superadas posteriormente, estableciendo un nuevo récord nacional en telecomunicaciones espaciales al alcanzar los 70.000 kilómetros. Durante la operación, Atenea recopiló datos valiosos sobre la radiación y el comportamiento de componentes electrónicos expuestos al entorno implacable del espacio profundo, información que será fundamental para el diseño y la optimización de futuras misiones. El desarrollo de Atenea fue una iniciativa conjunta que involucró a instituciones de renombre como la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa VENG S.A., demostrando la capacidad de Argentina para la colaboración interinstitucional en proyectos de alta complejidad.\El proyecto Atenea, que se materializó en un CubeSat de clase 12U, con dimensiones aproximadas de 30 x 20 x 20 centímetros, incorporó instrumentos sofisticados, incluyendo fotomultiplicadores de silicio, diseñados para captar señales en condiciones de baja luminosidad y medir fenómenos vinculados al entorno espacial. Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, destacó la rigurosidad del proceso de selección por parte de la NASA: “De los 61 países participantes, solo cuatro quedamos seleccionados para llevar cargas útiles como un microsatélite. Entre los requisitos, hubo que cumplir los estándares de seguridad extremadamente estrictos que exige la NASA para no poner en riesgo una misión tripulada como esta.” Los desafíos técnicos abordados por Atenea incluyeron la medición precisa de la radiación a diferentes altitudes, la validación de comunicaciones de largo alcance y el ensayo de sistemas de navegación global en condiciones nunca antes exploradas por la tecnología argentina. Fernando Filippetti, responsable de FIUBA y ASTAR, resaltó el impacto formativo del proyecto: “La mayoría de los desarrolladores de Atenea son estudiantes, quienes asumieron el desafío de materializar un proyecto de alta complejidad en tiempo récord.” La información obtenida por Atenea, según la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), permitirá perfeccionar tecnologías cruciales para futuras misiones a la Luna e incluso a Marte, consolidando la capacidad nacional en ingeniería espacial y fortaleciendo la cooperación internacional. Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, subrayó la importancia de estos proyectos: “Cada proyecto de ingeniería fortalece nuestras capacidades tecnológicas, forma recursos altamente calificados y nos vuelve un proveedor confiable para la nueva economía espacial.” El éxito de Atenea representa un avance significativo para la ingeniería argentina, impulsando la participación del país en proyectos de exploración espacial avanzada y reforzando su rol en la cooperación científica internacional





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