El metegol innovador que llegó hasta Ángel Di María

Juan Martín Uncal y Brian Margenet crearon un metegol que se volvió viral y llegó a manos de Ángel Di María. La creación incorpora innovaciones físicas y una experiencia de juego más fluida y estratégica que los metegoles tradicionales.

Juan Martín Uncal y Brian Margenet , dos amigos que decidieron crear un metegol innovador, han logrado viralizar su creación y llegar hasta Ángel Di María .

El diseño de Capocannoniere incorpora posavasos con recubrimiento térmico, una superficie de juego más amplia y un sistema de guardado vertical. La propuesta combina innovación, diseño y personalización, lo que la hace única en el mercado. La fabricación combina procesos industriales con una etapa final de trabajo artesanal, y la capacidad de producción es de entre 15 y 20 metegoles por mes.

La experiencia de juego es más fluida y estratégica que en los metegoles tradicionales, y la posibilidad de personalizar el campo de juego es una de las características más atractivas de la creación. Ángel Di María recibió una versión especialmente diseñada para él, y la creación se viralizó tras llegar a manos del campeón del mundo





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