El Mercedes GLE 400 de Pascual Catrambone, valorado en casi 200 millones de pesos, duerme a la intemperie en Córdoba bajo investigación por lavado de dinero y defraudación sindical.

Un Mercedes-Benz GLE 400 modelo 2019, propiedad de Pascual Catrambone, se encuentra estacionado de forma permanente en el exterior dentro de las instalaciones del aeropuerto de Córdoba. Este vehículo de lujo, cuyo valor estimado asciende a casi 200 millones de pesos, continúa inmovilizado como parte de las evidencias en una compleja causa penal que involucra a prominentes figuras del sindicato de repartidores Surrbac.

Detalles del vehículo incautado y su estado actual

El automóvil, pintado en color blanco y equipado con accesorios de alta gama, lleva siete años expuesto a las condiciones climáticas sin protección alguna. Durante este largo periodo, el rodado ha permanecido en pajonales y zonas despejadas, conservando aún restos de los adhesivos que alguna vez identificaron a las unidades de secuestro bajo su propiedad. Fuentes judiciales han confirmado que la decisión de mantenerlo así se debe a los exorbitantes costos necesarios para ponerlo en funcionamiento nuevamente.

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La preservación del estado actual del vehículo implica que, hace años, incluso los neumáticos de repuesto no lograron ingresar al país para realizar las tareas de mantenimiento básico. Esta situación contrasta con el tratamiento dado a otros activos incautados, como las Volkswagen Amarok propiedad de los acusados, las cuales sí fueron sometidas a procesos de reparación o disposición diferentes por parte de las autoridades competentes.

Origen financiero y presunta defraudación sindical

La investigación judicial ha establecido que Catrambone adquirió este vehículo específico en el año 2017. Para completar la transacción, utilizó una combinación de dinero en efectivo y cheques emitidos por la mutualidad del sindicato Surrbac. Esta operación de compra se enmarca dentro de la denuncia principal por presunta asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta en contra de la organización gremial.

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Los acusados, entre los que se encuentra el líder del Surrbac, Mauricio Saillen, han sido señalados de utilizar estos fondos para realizar compras inmobiliarias y de vehículos. Se alega que el dinero derivado de la supuesta defraudación y usura agravada fue lavado mediante la adquisición de propiedades en la capital cordobesa. Estas transacciones se realizaron a través de desarrollistas, fideicomisos diseñados para ocultar la titularidad real, y el uso de testaferros en diversos barrios de la ciudad.

Investigación profunda sobre activos ocultos

Los investigadores no se limitaron al Mercedes principal, sino que desenterraron un historial extenso de adquisiciones de vehículos a nombre de familiares cercanos de los imputados. La lista de bienes incautados o vigilados incluye desde motocicletas y motocicletas BMW hasta el propio Mercedes-Benz, un Volkswagen Beetle TSI, y vehículos marcas RAM y Amarok. Todas estas unidades forman parte del entramado de supuesta ocultación de activos.

La complejidad de la red financiera sugerida por las pruebas indica que las compras no solo se realizaron mediante intermediarios directos, sino que se estructuraron para permanecer fuera de los registros oficiales. El objetivo declarado en la investigación era disimular la verdadera procedencia de los fondos y ocultar el patrimonio real acumulado por los directivos del sindicato y sus allegados durante varios años de gestión.

Contexto judicial y decisiones de los jueces cordobeses

En el año 2024, los jueces de Córdoba tomaron decisiones clave que afectaron el curso de la causa. Los magistrados rechazaron el pedido de reparación solicitado por los imputados, quienes habían ofrecido un monto de 751 mil dólares estadounidenses como compensación. Esta resolución bloqueó una vía de salida económica para los acusados y confirmó la gravedad de los hechos investigados.

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Simultáneamente, los tribunales denegaron la solicitud de suspensión del juicio a prueba, conocida legalmente como probation. Esta medida, que los acusados buscaban implementar para evitar una eventual condena penal firme, fue considerada insuficiente dadas las evidencias recopiladas. Como resultado, el Mercedes GLE 400 y otros bienes permanecen bajo custodia judicial hasta que se resuelva el litigio.

La situación del vehículo blanco, con siete años de exposición a la intemperie, se ha convertido en un símbolo visual de la magnitud de los bienes afectados por la causa. Mientras dura el proceso legal, el automóvil sigue figurando a nombre de Catrambone, quien ya se ha jubilado, pero cuya libertad financiera y patrimonio personal continúan bajo estricto escrutinio judicial.

La causa mantiene abiertas las investigaciones sobre la usura agravada y el lavado de dinero, aspectos que podrían determinar futuras sentencias. Hasta que no haya una resolución firme, los bienes incautados, incluyendo este lujoso Mercedes-Benz, no podrán ser liberados ni vendidos para cubrir posibles indemnizaciones, asegurando así su disponibilidad para la justicia argentina.