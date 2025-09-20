El Mercado Inmobiliario Porteño Resurge: Alquileres Alcanzan Rentabilidad del 6%

La inversión en departamentos para alquiler en la Ciudad de Buenos Aires muestra una fuerte recuperación, con rentabilidades cercanas al 6% anual. La estabilización de precios, el aumento de la oferta y la estabilidad cambiaria impulsan este resurgimiento, atrayendo a inversores y ofreciendo nuevas oportunidades en el mercado.

Después de un período prolongado de márgenes ajustados, la inversión en departamentos destinados al alquiler ha resurgido con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires. En lo que va de 2025, la rentabilidad bruta de los alquileres ha alcanzado niveles cercanos al 6% anual, una cifra que no se observaba desde el año 2021.

Este repunte en la rentabilidad es un claro indicador del cambio de tendencia en el mercado inmobiliario, impulsado por una combinación de factores clave y un renovado interés por parte de los inversores. Este resurgimiento ofrece una perspectiva optimista para el sector, sugiriendo una recuperación gradual y una mayor confianza en la inversión en propiedades como una fuente estable de ingresos.\La mejora en la rentabilidad responde principalmente a dos factores fundamentales. En primer lugar, la estabilización de los precios de venta de las propiedades, que ha creado un entorno más predecible para los inversores. En segundo lugar, el crecimiento significativo de la oferta de unidades en alquiler, impulsado por la derogación de la Ley de Alquileres de 2020, que flexibilizó las condiciones y facilitó la disponibilidad de inmuebles en el mercado. El Colegio Inmobiliario porteño ha reportado un aumento del 176% en la cantidad de unidades disponibles en los últimos 18 meses, y un incremento del 10% entre junio y agosto. Miguel Chej Muse, coordinador del Observatorio del Mercado Inmobiliario, señala que la oferta actualmente satisface la demanda y que los inquilinos muestran una mayor disposición a aceptar las condiciones de alquiler, lo que beneficia directamente a los propietarios. El valor medio de un alquiler en la Ciudad ha experimentado un aumento del 2,1% en agosto, acumulando un alza del 24% en lo que va de 2025, superando la inflación del período (19,2%). En los últimos doce meses, el incremento fue del 40,4%, por encima de la inflación interanual (33,3%), pero por debajo del ajuste del Índice de Contratos de Locación (51,5%). Los alquileres en Puerto Madero alcanzan los $1.201.649 mensuales, mientras que en Lugano promedian $512.510. Según Cabaprop, un PH se alquila desde $650.000 mensuales. La inversión inicial en un departamento medio, considerando valores de venta, oscila entre US$80.000 y US$120.000, dependiendo de la tipología y la ubicación. La relación alquiler/precio se sitúa en el 5,17% anual, con un tiempo de recuperación de la inversión estimado en 19,3 años, un 17% menos que hace un año.\La estabilidad cambiaria juega un papel crucial en la atracción de inversores. Chej Muse enfatiza que esta estabilidad fortalece el atractivo del mercado inmobiliario y aumenta la percepción de la propiedad como un activo seguro y rentable para los ahorristas. Diversos informes inmobiliarios revelan los barrios con mayor rentabilidad bruta anual, destacando zonas que, aunque no siempre se consideran exclusivas, demuestran un gran potencial gracias a la fuerte demanda y la buena conectividad. En contraste, las zonas con menor rendimiento se ven afectadas por los altos precios de compra, lo que reduce el retorno a pesar de los elevados valores de alquiler. El mercado actual refleja un cambio de tendencia, con inversores que regresan al sector atraídos por el aumento de la rentabilidad. El interés se centra en unidades de 2 y 3 ambientes, que son las más solicitadas por los inquilinos y las que ofrecen un mejor rendimiento. José Rozados, de Reporte Inmobiliario, afirma que si las condiciones macroeconómicas se mantienen estables, especialmente después de las elecciones legislativas y si la inflación no erosiona el poder adquisitivo, la rentabilidad podría experimentar un mayor crecimiento. Comprar para alquilar se posiciona como una alternativa razonable en barrios estratégicos. Sin embargo, la pausa hipotecaria de los bancos, que han endurecido las condiciones, subido las tasas o frenado los créditos para la compra de viviendas, representa un factor de alerta. A pesar de esto, los precios de oportunidad del usado (a valores de 2014) son atractivos para aquellos que disponen de ahorros y buscan invertir en ladrillos como resguardo y fuente de renta





todonoticias / 🏆 2. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Inversión Inmobiliaria Alquileres Rentabilidad Ciudad De Buenos Aires Mercado Inmobiliario

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Cerro Porteño despidió a Diego MartínezEl Ciclón de Barrio Obrero echó al entrenador tras el empate 1-1 ante Atlético Tembetary, el último del torneo paraguayo.

Leer más »

Troglio rechaza a Cerro Porteño para seguir su proyecto en BanfieldPedro fue tentado por el club paraguayo, que busca entrenador, pero optó por mantenerse en el Taladro, que inició el semestre luchando por la permanencia y ahora respira más tranquilo en la tabla.

Leer más »

Para Fernando Marengo, 'el mercado cree que Argentina no va a pagar la deuda'Fernando Marengo en MF - 19/09/2025

Leer más »

Ramiro Tosi: “El problema a resolver es el desequilibrio que se generó en el mercado cambiario”Ramiro Tosi - Informe de los temas económicos

Leer más »

Nacha Guevara: Una Trayectoria de Seis Décadas Celebrada en el Museo PorteñoEl Museo Porteño inaugura la muestra 'Aquí estoy', un homenaje a la carrera artística de Nacha Guevara. Además, nuevas películas y la serie Tulsa King amplían la oferta cultural.

Leer más »

Racing resurge: Victoria ante Huracán y se mete en la peleaRacing, con un equipo alternativo, venció a Huracán y sumó su segundo triunfo consecutivo en el Clausura, impulsado por la actuación de Cambeses. El equipo, que había tenido un cambio de actitud tras sentirse fuera de la fase eliminatoria, se aferró a su arquero y aprovechó la falta de gol de Huracán.

Leer más »