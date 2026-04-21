El mercado inmobiliario en 2026: el crecimiento del sur desafía a la zona norte y a la capital

El primer trimestre de 2026 muestra un cambio de tendencia en el Gran Buenos Aires, donde la zona sur lidera la valorización inmobiliaria superando a CABA y al resto del conurbano.

El panorama inmobiliario en el Gran Buenos Aires atraviesa una transformación inesperada al comenzar el año 2026. Contrario a las expectativas previas, la zona sur de la región ha comenzado a marcar un ritmo propio, desmarcándose claramente de los comportamientos habituales del mercado. Durante el primer trimestre del presente año, el sector sur no solo superó el rendimiento en valorización de las zonas norte y oeste, sino que incluso logró dejar atrás a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras que en CABA los precios de venta crecieron apenas un 0,4 por ciento, en el sur del Gran Buenos Aires el incremento se duplicó hasta alcanzar un 0,9 por ciento.

Este comportamiento posiciona al metro cuadrado en el sur con un promedio de 1660 dólares en el mes de marzo, consolidando un crecimiento que, aunque refleja una recuperación incipiente, mantiene a los actores del sector con una postura de cautela extrema debido a que las cifras todavía se encuentran notablemente lejos de los máximos históricos registrados años atrás. Al profundizar en el análisis trimestral proporcionado por la plataforma Zonaprop, se observa que en el mes de marzo el sur consolidó un avance del 0,4 por ciento, frente al 0,2 por ciento registrado en los demás sectores.

Pese a este repunte localizado, resulta imperativo señalar que el ritmo de crecimiento se ha desacelerado si se compara con el mismo periodo de 2025, cuando la suba alcanzó el 1,5 por ciento. El mercado, si bien muestra dinamismo, presenta una estructura que se siente trabada o estancada. La disparidad es notable: actualmente, un departamento de dos ambientes en la zona norte tiene un costo equivalente a uno de tres ambientes en el sur. Las cifras reflejan esta brecha de manera contundente, donde GBA norte se mantiene como la zona más costosa, con un promedio de 2381 dólares por metro cuadrado, mientras que GBA oeste ofrece la alternativa más accesible para los compradores, con un valor promedio de 1576 dólares por metro cuadrado.

La dispersión de precios dentro de cada zona es otro fenómeno digno de mención, evidenciando realidades socioeconómicas muy distantes a pocos kilómetros de distancia. Por un lado, la zona sur muestra a Tristán Suárez como su enclave más caro con 2930 dólares por metro cuadrado, contrastando fuertemente con Don Orione, donde el valor cae hasta los 587 dólares por metro cuadrado. En el oeste, la dinámica es similar, con Villa Udaondo liderando los precios altos y Parque San Martín ofreciendo las opciones más económicas. Por otro lado, la zona norte continúa siendo el segmento más exclusivo, destacando el caso de La Lucila, que con 3884 dólares por metro cuadrado supera incluso a barrios premium de la capital como Núñez, si dejamos de lado al sector de Puerto Madero. Este enclave del corredor norte se ha consolidado como un polo de alta demanda gracias a su oferta gastronómica, conectividad y la presencia de instituciones educativas bilingües, manteniendo un nivel de precios que demuestra que, a pesar de los cambios en el mapa inmobiliario, el corredor norte sigue siendo un símbolo de estatus y valorización a largo plazo, manteniendo la brecha frente a las zonas de menor infraestructura y desarrollo inmobiliario de lujo.





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