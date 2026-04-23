El Mercado Inmobiliario Argentino Muestra Signos de Recuperación en Marzo

Tras un inicio de año débil, el mercado inmobiliario en Argentina experimentó un repunte significativo en marzo, impulsado por la estabilidad macroeconómica y la demanda contenida. Se registraron más de 16.000 operaciones en CABA y la provincia de Buenos Aires.

El mercado inmobiliario argentino experimentó un notable punto de inflexión en marzo, con más de 16.000 operaciones concretadas en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Este incremento, que sorprendió tras un comienzo de año caracterizado por la debilidad, ha reavivado las expectativas de una recuperación sostenida, impulsada principalmente por la ansiada estabilidad macroeconómica que ha desbloqueado decisiones de inversión y compra que habían sido pospuestas. La suma de escrituras en ambos distritos superó las 16.700, distribuyéndose en 5.590 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 11.116 en la provincia.

Este resurgimiento se atribuye a una combinación de factores, incluyendo una demanda reprimida, precios considerados atractivos y una menor volatilidad en el tipo de cambio. La estabilización del tipo de cambio ha sido fundamental para permitir la finalización de operaciones que se encontraban en pausa durante meses, mientras que los precios, aún por debajo de los máximos históricos en dólares, han presentado oportunidades para compradores con liquidez disponible.

Si bien la reducción de las tasas de interés en algunas entidades financieras, como ICBC, Santander y Banco Nación, ha contribuido al dinamismo, el financiamiento sigue desempeñando un papel limitado. La mayoría de las transacciones se han concretado mediante ahorros personales o ventas encadenadas, lo que refleja el perfil actual del mercado.

En cuanto a los precios promedio, en la Ciudad de Buenos Aires se situaron en torno a los US$113.000, mostrando aumentos en pesos y ajustes en dólares, lo que indica un mercado en transición donde la demanda se reactiva sin necesariamente generar incrementos significativos en moneda extranjera. En la provincia, el valor promedio osciló en los US$102.000, con predominio de casas de tres ambientes y departamentos de dos a tres ambientes.

Marzo en la Ciudad de Buenos Aires registró 5.590 escrituras, lo que representa un aumento interanual del 17,8% y un salto considerable en comparación con el mes anterior, poniendo fin a cuatro meses consecutivos de declive y marcando una recuperación del ritmo de actividad. Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos porteño, destacó la importancia de este repunte y señaló que el primer trimestre del año ha resultado en un empate técnico con el de 2023, con aproximadamente 12.500 operaciones.

Subrayó que el crédito sigue siendo una variable clave, ya que cada hipoteca genera alrededor de 2,5 operaciones adicionales. Tato enfatizó que la reducción de las tasas de interés es un incentivo positivo, pero que aún existe margen para desarrollar más herramientas de financiamiento que amplíen el acceso al mercado.

Fabián Achával, de Radar Inmobiliario, explicó que marzo permitió recuperar parte del terreno perdido tras un inicio de año más lento, atribuyendo esta mejora en parte al efecto de la baja de tasas, que ha comenzado a impulsar las operaciones a través del crédito. Achával señaló que el Banco Nación se ha posicionado como el principal actor en el otorgamiento de hipotecas, con un impacto directo en el nivel de actividad del mercado.

El comportamiento de los precios también reflejó una oportunidad para los compradores con capacidad de compra en dólares, ya que los valores se ajustaron en términos reales, facilitando el cierre de operaciones en un contexto de mayor previsibilidad. El mercado porteño combinó así una demanda genuina impulsada por la estabilidad con una demanda acumulada tras años de parálisis. El desafío ahora es mantener esta dinámica en los próximos meses.

En la provincia de Buenos Aires, marzo alcanzó las 11.116 escrituras, marcando el mejor registro para ese mes en los últimos ocho años. El aumento interanual fue del 8%, con un salto del 45% en comparación con febrero. Guillermo Longhi, presidente del Colegio de Escribanos bonaerense, explicó que esta mejora respondió a múltiples factores, destacando la estabilidad cambiaria, los precios contenidos y una necesidad habitacional que se mantuvo firme.

Longhi señaló que el crédito acompañó de forma parcial y que su desarrollo es crucial para sostener el crecimiento del mercado. En términos de precios, el mercado operó con tickets medios, con muchas operaciones ubicadas cerca de los US$100.000, con una fuerte concentración en departamentos y casas compactas con cocheras en zonas consolidadas del conurbano.

Las tipologías más demandadas incluyeron unidades de dos y tres ambientes, con buena ubicación y funcionalidad, donde factores como la distribución, la luminosidad y los espacios exteriores influyeron directamente en la decisión de compra. Matías Bettatis, presidente de Bettatis Asesores Inmobiliarios, explicó que el repunte respondió más a un factor de confianza que a un cambio estructural, vinculando la mejora con la activación de la demanda postergada en un contexto de mayor previsibilidad.

Bettatis remarcó que el crédito tuvo una baja incidencia y que el volumen se sostuvo principalmente en operaciones al contado y en la reorganización patrimonial





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