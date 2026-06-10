El mercado financiero argentino se enfoca en bonos más largos debido a la expectativa de menor inflación

El mercado financiero argentino se encuentra en un escenario de expectativas de menor nominalidad para los próximos años, lo que ha llevado a los inversores a asumir más riesgo de duration y a mostrar una creciente preferencia por bonos de vencimientos más largos. El dato de inflación de mayo, que se espera sea a la baja, junto con las proyecciones del IPC del REM y las consultoras de alta frecuencia, sugieren una continuidad en el proceso de desinflación hacia adelante. Esto ha llevado a los analistas a recomendar bonos en pesos cada vez más largos, ya que podrían ser los que más se beneficien de la baja en el IPC en los próximos meses. En particular, se mencionan los bonos CER, los bonos Tamar y los instrumentos más largos, como el bono dual a junio de 2029, que parece barato incluso bajo los escenarios más adversos. El mercado también busca oportunidades en bonos más largos debido a que el nivel de tasas reales y nominales dentro del tramo corto de las curvas en pesos se encuentran ajustadas. En este escenario, los inversores deben buscar instrumentos de mayor plazo para poder hacer rendir los pesos, y en la medida en que se confirme una menor inflación, los bonos más largos podrían ser los de mayor ganancia futura. Por lo tanto, se espera que el mercado continúe asumiendo más riesgo de duration y que la preferencia por bonos de vencimientos más largos siga creciendo en los próximos meses.

El mercado financiero argentino se encuentra en un escenario de expectativas de menor nominalidad para los próximos años, lo que ha llevado a los inversores a asumir más riesgo de duration y a mostrar una creciente preferencia por bonos de vencimientos más largos.

El dato de inflación de mayo, que se espera sea a la baja, junto con las proyecciones del IPC del REM y las consultoras de alta frecuencia, sugieren una continuidad en el proceso de desinflación hacia adelante. Esto ha llevado a los analistas a recomendar bonos en pesos cada vez más largos, ya que podrían ser los que más se beneficien de la baja en el IPC en los próximos meses.

En particular, se mencionan los bonos CER, los bonos Tamar y los instrumentos más largos, como el bono dual a junio de 2029, que parece barato incluso bajo los escenarios más adversos. El mercado también busca oportunidades en bonos más largos debido a que el nivel de tasas reales y nominales dentro del tramo corto de las curvas en pesos se encuentran ajustadas.

En este escenario, los inversores deben buscar instrumentos de mayor plazo para poder hacer rendir los pesos, y en la medida en que se confirme una menor inflación, los bonos más largos podrían ser los de mayor ganancia futura. Por lo tanto, se espera que el mercado continúe asumiendo más riesgo de duration y que la preferencia por bonos de vencimientos más largos siga creciendo en los próximos meses





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