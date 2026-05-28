El mercado de intermediación del dólar experimenta cambios significativos

La liberación del mercado y la eliminación de la economía cerrada han llevado a un exceso de arbitrajes y a una cantidad innecesaria de Alycs en el mercado. Sin embargo, este proceso es natural y necesario para la normalización del mercado. Las Alycs que lideran el mercado en inversiones sobrevivirán, mientras que las demás serán absorbidas o simplemente desaparecerán. Este proceso de depuración no afectará a las principales Alycs, sino que las potenciará y les permitirá multiplicar su tamaño en los próximos cinco años. Las Alycs serán el motor del crecimiento del mercado de capitales y canalizarán el ahorro productivo para que los inversores puedan colocar su dinero en compañías de primera línea.

El mercado de intermediación del dólar ha experimentado un cambio significativo en los últimos tiempos, con la liberación del mercado y la eliminación de la economía cerrada que había antes.

Este proceso ha llevado a un exceso de arbitrajes y a una cantidad innecesaria de Alycs en el mercado. Sin embargo, este proceso es natural y necesario para la normalización del mercado. Las Alycs que lideran el mercado en inversiones sobrevivirán, mientras que las demás serán absorbidas o simplemente desaparecerán. Este proceso de depuración no afectará a las principales Alycs, sino que las potenciará y les permitirá multiplicar su tamaño en los próximos cinco años.

Las Alycs serán el motor del crecimiento del mercado de capitales y canalizarán el ahorro productivo para que los inversores puedan colocar su dinero en compañías de primera línea. La desregulación y la estabilidad macroeconómica cerrarán las bases para que el mercado de capitales continúe desarrollándose.

La cantidad de emisiones corporativas, provinciales y del Tesoro tienen alta demanda por parte de los inversores, y cada vez hay instrumentos más largos con tasas atractivas para que las compañías puedan devolver el capital en tiempo y forma, y de esta manera puedan crecer. El Gobierno quiere que siga disminuyendo el riesgo país para salir a tasas más atractivas en el exterior.

Hay un interés constante por parte de los inversores extranjeros en la Argentina, y se espera que se anuncien las garantías del Banco Mundial para ayudar al rolleo de la deuda. Además, se espera que Standard&Poor's y Moody's realicen upgrades de la calificación argentina, lo que permitirá a la Argentina salir al mercado para extender los vencimientos. El FGS debería involucrarse más en el mercado de hipotecas y proyectos productivos para impulsar el crecimiento económico.

Se espera que la Argentina crezca sostenidamente en los próximos cinco años debido al valor que hay en el mercado





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