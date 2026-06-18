El mercado cambiario argentino sigue siendo volátil

El dólar ha acumulado un incremento de $35 en lo que va de junio, y la inflación sigue siendo un tema importante. Los dividendos también han vuelto a ser un tema de interés entre los inversores argentinos.

El mercado cambiario argentino sigue siendo uno de los más volátiles del mundo. En lo que va de junio, el dólar ha acumulado un incremento de $35, lo que supera a los $25 que ganó en mayo.

A pesar de esto, la divisa se mantiene estable en $1430. Juan Carlos de Pablo, un experto en economía, ha advertido sobre el riesgo de una corrida cambiaria en 2027, aconsejando a los inversores que se preparen. La inflación también sigue siendo un tema importante, con un aumento del 1% mensual en junio, en lugar del 0.5% previsto. Esto ha llevado a un aumento en la cotización del dólar oficial, que ha aumentado $45 en lo que va del mes.

La acumulación de reservas también es un tema importante, con compras por u$s 10.820 millones en junio. Los dividendos también han vuelto a ser un tema de interés entre los inversores argentinos, que utilizan los CEDEARs para dolarizar sus carteras y generar ingresos en moneda dura. A través de estos instrumentos, los inversores pueden participar de la evolución de algunas de las compañías más importantes del mundo y generar ingresos en moneda dura.

La situación del mercado cambiario argentino sigue siendo incierta, y es importante que los inversores se preparen para cualquier eventualidad





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