La Asociación de Concesionarios de Automóviles de la República Argentina (ACARA) aseguró que junio ya está mostrando señales de recuperación, a pesar de la caída registrada en mayo.

El mercado automotor argentino podría estar en la recta final de la desaceleración, según la Asociación de Concesionarios de Automóviles de la República Argentina ( ACARA ).

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, aseguró que junio ya está mostrando señales de recuperación, a pesar de la caída registrada en mayo. La oferta de vehículos creció significativamente en los últimos meses, pasando de 360 a 408 modelos disponibles, y actualmente cuenta con 32 marcas chinas, a las que se sumarán otras seis antes de fin de año.

Mientras tanto, las ventas de autos 0 km se redujeron cerca de un 25% en mayo, lo que ha llevado a un mercado de oferta, con baja rentabilidad y costos operativos cada vez más elevados. Para reducir el excedente de unidades, ACARA considera que será clave una combinación de herramientas, como la financiación y la reducción de precios.

El dirigente también mencionó la necesidad de avanzar con una reducción de la carga impositiva y con líneas de crédito a largo plazo, incluyendo propuestas a tasa 0%. El crecimiento de las automotrices chinas, como BYD, que actualmente opera en apenas cuatro distritos y patentó alrededor de 1.400 vehículos en mayo, es un ejemplo de cómo estas marcas pueden crecer en la medida en que avance la infraestructura de carga para vehículos electrificados.

En medio de un mercado más competitivo, las automotrices y los bancos buscan incentivar las ventas con nuevas herramientas financieras, como créditos UVA y préstamos personales a tasa fija. Para el dirigente, la combinación de mejores condiciones de financiación, eventuales bajas de precios y una menor presión tributaria será determinante para acelerar la recuperación del mercado de autos 0 km en la segunda mitad de 2026





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