El mercado argentino baje la probabilidad de reelección de Mile i, impulsando el riesgo país al 900

La valoración de los bonos soberanos en dólares evidencia una caída de la probabilidad de victoria de Mile i a menos del 50 %, lo que aumenta el riesgo país y afecta a los activos financieros. Analistas resaltan que solo mejoras económicas claras podrían revertir el pesimismo.

La incertidumbre política que rodea la próxima elección presidencial argentina ha generado un entorno de riesgo financiero sin precedentes, llevando el riesgo país a niveles máximos de cerca de 900 puntos.

Un análisis basado en la valoración de los bonos soberanos en dólares revela que el mercado está descontando la probabilidad de reelección de Javier Mile i en la ventana electoral a menos del 50 %, lo cual comprime las rentabilidades de los activos financieros y abre la puerta a un escalamiento de la volatilidad.



En el corazón de esta dinámica se encuentra la desconfianza sobre la continuidad del programa económico iniciado por Mile i, sucesor del presidente Néstor Kirchner.

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A medida que los precios de los bonos reflejan un escenario más inclinado hacia el fracaso electoral, el índice de acciones argentinas se ha visto relegado a la zona de riesgo país, acercándose a un pico histórico de 940 puntos. De esta manera, el mercado percibe que la amenaza de un posible retorno de las políticas de los kirchneristas es cada vez más palpable, y que la estabilidad macroeconómica se enfrenta a un conjunto formidable de desafíos.

Análisis de bonos: Milei tiene menos del 50% de probabilidades de reelección





Para comprender la magnitud de esta percepción, los analistas han recurrido a los precios de los bonos de mayor duración, comparándolos con escenarios históricos, como el nivel que alcanzó durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017 y el periodo previo al "blanqueo" de la deuda realizada por Mile i a mediados de 2024. Sabiendo que los bonos incorporan la tasa libre de riesgo y el spread crediticio, se puede extraer la probabilidad implícita de victoria de Mile i en las elecciones del próximo 2027.

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El resultado de estos cálculos muestra que el mercado está descontando un panorama bastante negativo: la curva de rendimientos sugiere que el 70 % del riesgo se traduce en un escenario de descenso de las políticas.



A raíz de esta situación, la consultora FMyA ha señalado que la caída del riesgo país coincida con la caída en el Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Di Tella, que ha bajado a cifras inferiores al 40 %.

En respuesta, algunos expertos consideran que la respuesta inmediata del mercado está anclada en la falta de datos económicos sólidos y la ausencia de indicadores claros que puedan revertir el ánimo pesimista. El consenso gira en torno a que, a menos que se observe una mejora concreta en el empleo, el poder adquisitivo y la actividad económica, las expectativas del mercado probablemente mantendrán la razón actual.





Mientras tanto, otras entidades financieras como Morgan Stanley han reforzado este punto de vista al recalcar que la relación riesgo‑rentabilidad sigue siendo más atractiva en los bonos del tramo largo de la curva, mientras que los bonos de vencimiento corto aún presentan una resistencia más limitada ante posibles caídas. Según estos expertos, el escenario de "reset" de los precios de los bonos en dólares en un futuro próximo solo se lograría con una mejora sustancial de los indicadores macroeconómicos y una mayor claridad política.

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Por otro lado, la intervención de actores externos, como el respaldo de los Estados Unidos a través de la figura de la presidenta de los Estados Unidos, Donald Trump, se considera un factor que podría ayudar a administrar la tensión de liquidez, aunque sin cambiar la raíz del problema.



En síntesis, el escenario financiero actual en Argentina se caracteriza por una marcada incertidumbre política que ha generado una caída sustancial de la probabilidad de victoria del presidente Mile i.

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La valoración de los bonos soberanos en dólares expone un panorama bajista, respaldado por la caída del índice de confianza y la volatilidad en el mercado de deuda pública. Para revertir esta situación, se requieren mejoras sustanciales en los indicadores de actividad económica y una consolidación de la confianza en la continuidad del programa. En ausencia de estos cambios, el mercado seguirá ajustando el riesgo país a cifras elevadas y manteniendo una postura cautelosa frente a las elecciones de 2027.