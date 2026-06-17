El mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul tras la victoria argentina en Kansas City

Tini Stoessel celebró en redes sociales la victoria de la selección argentina y dedicó un especial mensaje a su pareja, Rodrigo De Paul, tras el triunfo 3-0 sobre Argelia en el Mundial 2026.

El partido entre la selección argentina y Argelia en Kansas City, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, finalizó con una contundente victoria por 3-0.

Rodrigo De Paul, quien se desempeña como mediocampista del equipo nacional y también juega en el Inter Miami, tuvo una actuación destacada en este encuentro. La victoria fue celebrada tanto por los jugadores como por los aficionados, y marcó un inicio prometedor para la Albiceleste en su camino hacia la defensa del título.

En el estadio, presente una figura conocida: la cantante y actriz Tini Stoessel, pareja del futbolista, quien no ocultó su alegría por el desempeño de la selección y en especial por el partido de De Paul. Tras el encuentro, Rodrigo De Paul publicó en su cuenta de Instagram una fotografía celebrando el triunfo, acompañada de un mensaje de agradecimiento a sus compañeros y al cuerpo técnico.

En los comentarios, Tini Stoessel no dudó en expresar su orgullo y admiración por el jugador, escribiéndole un mensaje cariñoso que rápidamente captó la atención de sus seguidores. La interacción entre ambos en redes sociales no es nueva, pero en esta ocasión, el comentario de Tini recibió cerca de 20 mil "me gusta" y más de 400 respuestas, en su mayoría felicitando a la pareja por su relación y por el momento profesional que vive De Paul.

La relación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel ha sido seguida de cerca por los medios y los fanáticos. Según se informa, ambos atraviesan el mejor momento de su vínculo y existen planes de casamiento para finales de 2026. La pareja comparte una mansión en Miami, ciudad donde De Paul reside la mayor parte del año debido a su club, el Inter Miami, donde también juega Lionel Messi.

Esta propiedad, que cuenta con características de lujo como una pileta climatizada, sirve como refugio para ambos lejos de los reflectores. Aunque hubo rumores de una separación temporal a principios de año, confirmaron que retomaron su relación en los primeros meses de 2025. De Paul, por su parte, ha señalado que se mantendrá enfocado en el objetivo de la selección, entrenando con dedicación para continuar representando a Argentina con éxito en el Mundial y en otros torneos venideros





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