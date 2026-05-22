El mejor sex shop del mundo es argentino y combina educación sexual, arte erótico y experiencias en vivo

Una sex shop con varios espacios diversificados y educativos en la industria erótica, que logró destacar en una industria global con miles de marcas y tiendas, gracias a una propuesta disruptiva enfocada en la educación sexual, el arte y la experiencia cultural.

El mejor sex shop del mundo es argentino: queda en Palermo, dan talleres y tiene hasta una galería de arte Erotique Pink fue distinguido por combinar cuatro espacios en una propuesta disruptiva enfocada en la educación sexual, el arte erótico y las experiencias en vivo.

Francia, fundadora de Erotique Pink, junto a los dos premios. El sex shop de Palermo fue elegido por segunda vez como “Mejor Sex Shop Internacional”. En 2024 fue galardonado en los premios Xbiz Europa Award y este año en la versión XMAs Award, en Estados Unidos. Logró destacarse en una industria con miles de marcas y tiendas en todo el mundo gracias a una puesta el foco en la educación sexual, el arte y la experiencia cultural.

El reconocimiento internacional llegó como consecuencia de años de trabajo. Qué son los premios XMAs Awards de la industria vinculada al bienestar sexual, los productos para adultos y las nuevas experiencias de retail erótico. Cada año premian a marcas, empresas, plataformas y espacios innovadores de distintos países. La ceremonia se realiza en Estados Unidos y reúne a referentes de todo el mundo relacionados con la sexualidad y el retail erótico





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