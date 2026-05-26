El médico declaró que Leopoldo Luque lo llamó cuando estaba yendo con Maradona para operarse en la Clínica Olivos y pidió su asistencia.

El médico declaró que Leopoldo Luque lo llamó cuando estaba yendo con Maradona para operarse en la Clínica Olivos y pidió su asistencia. Aunque el neurocirujano Leopoldo Luque se mostraba como el médico de cabecera de Diego Maradona y hasta llegó a declarar ante los medios como si él mismo lo hubiese operado, nos mostró imágenes muy pequeñas en su celular y por eso resolvimos hacer nuevos estudios.

Ahí nos pareció atinado evacuar el hematoma, señaló el médico, quien precisó que se le hizo una tomografía a Diego Maradona y se descubrió que el hematoma tenía un espesor de 14 milímetros. La intervención se realizó en noviembre de 2020 en la Clínica Olivos, en el partido de Vicente López, luego de lo cual la familia de Diego Maradona y su equipo médico hizo una reunión para definir cómo y dónde sería el posoperatorio: se decidió trasladarlo a una casa en el partido de Tigre con personal para internación domiciliaria.

Presentaba hipertensión craneal por desplazamiento cerebral y el hematoma subdural que le encontraron los médicos tenía 120 centímetros cúbicos de sangre, una cantidad que no debe estar en el cerebro. Rubino confirmó que Leopoldo Luque organizó la intervención quirúrgica en la Clínica Olivos, pero remarcó: Además de Rubino, este martes declararán en San Isidro Federico Dimitroff, uno de los facultativos que participó de la reunión en el sanatorio donde se decidió la internación domiciliaria que se llevaría a cabo en el barrio cerrado San Andrés de Tigre.

La psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos, una profesional que visitó al Diez en la clínica antes de ser trasladado a Tigre. Los tres médicos ya habían comparecido en el primer debate oral y público que la Justicia bonaerense le sigue al equipo médico de Diego Maradona.

Los siete acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona son el neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini





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