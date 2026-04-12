El Masters de Augusta: La estricta política de teléfonos celulares que no perdona ni a los campeones

El Masters de Augusta mantiene su postura firme contra el uso de teléfonos celulares, incluso para figuras prominentes del golf como Mark Calcavecchia. Esta regla, parte fundamental de la identidad del torneo, busca preservar una experiencia tradicional y sin distracciones tecnológicas para los espectadores.

La estricta política de prohibición de teléfonos celulares en el Masters de Augusta se aplica sin excepción a todos los asistentes, sin importar su estatus o logros previos. Esta normativa, arraigada en la tradición del torneo, busca preservar una atmósfera inmersiva y desconectada, priorizando la experiencia genuina de los espectadores.

El caso reciente de Mark Calcavecchia, un reconocido campeón de golf, sirve como un claro ejemplo de la severidad de esta regla: fue expulsado del complejo debido al uso de su teléfono celular, demostrando que ni siquiera los nombres más ilustres están exentos. La política, que se aplica a todos los asistentes, incluidos los campeones de torneos importantes y otros invitados, estipula que el incumplimiento puede resultar en la expulsión inmediata y la pérdida de las entradas, sin contemplaciones.\El Masters de Augusta, con su patrocinador principal AT&T, ofrece teléfonos analógicos para llamadas, un detalle que subraya el énfasis del club en mantener un ambiente alejado de la tecnología moderna. Esta medida, considerada por algunos como un anacronismo, es fundamental para la identidad del torneo. La prohibición abarca teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas y pagers, dispositivos que son comunes en otros eventos deportivos. La intención es clara: invitar a los espectadores a sumergirse en la experiencia del golf, a apreciar el juego y el entorno sin las distracciones tecnológicas. Esta decisión se complementa con otras normas que buscan mantener el orden y la etiqueta en el campo, creando un ambiente de calma y respeto por la tradición. Los espectadores, por ejemplo, deben evitar correr y mantener un comportamiento discreto, contribuyendo así a la atmósfera única del Masters.\La expulsión de Mark Calcavecchia no es un incidente aislado. Otros profesionales y personal de medios han experimentado situaciones similares. Charlie Rymer, ex locutor de Golf Channel, también fue expulsado en 2011 por usar su teléfono móvil fuera del centro de prensa. Estos casos resaltan la seriedad con la que el Augusta National Golf Club se toma el cumplimiento de sus normas. A diferencia de otros torneos importantes como el US Open o la Copa Ryder, donde se permite mayor libertad de movimiento, el Masters impone restricciones específicas. La organización del evento se preocupa de mantener un orden y un control que garantizan una experiencia de alta calidad para todos. Incluso, se ha observado que la aplicación de estas normas puede variar dependiendo de la situación y el individuo. Sin embargo, el caso de Calcavecchia es una clara advertencia de que las reglas son iguales para todos. La historia del golf está llena de momentos icónicos y, a pesar de la popularidad del evento, se debe mantener el protocolo y las reglas establecidas por la organización. Este evento se caracteriza por un “caos ordenado”, donde la ansiedad y la impaciencia se canalizan en una búsqueda silenciosa de la mejor ubicación, reflejando el respeto y la admiración que el torneo genera entre sus seguidores





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Masters De Augusta Golf Prohibición De Celulares Mark Calcavecchia Reglas Del Golf Augusta National

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Masters de Augusta: Ángel Cabrera y Mateo Pulcini no pasaron el corteEl Pato, campeón en 2009, no tuvo una buena jornada este viernes y no superó el corte, al igual que su compatriota Pulcini, que debutaba en el certamen.

Read more »

Masters de Augusta: el hoyo que debía ser bogey y fue birde de Ángel Cabrera... antes del desbarrancoTras un mal día inicial, el ex campeón se lució con una salvada que terminó bajando el par del hoyo 2; también Pulcini resultó eliminado

Read more »

El saco le sienta bien: Rory McIlroy se encamina al bicampeonato en el Masters de Augusta con una ventaja récordTras otra vuelta inspirada (65), el norirlandés les sacó seis golpes de diferencia a sus escoltas, entre los cuales está su rival Patrick Reed

Read more »

McIlroy se dispara en Augusta: lidera el Masters con una exhibición magistralRory McIlroy, con una ronda espectacular de -7, se coloca como líder solitario del Masters de Augusta. El campeón defensor muestra su mejor juego, mientras que los argentinos Cabrera y Pulcini no superan el corte. Scheffler y DeChambeau sufren tropiezos.

Read more »

¡Locura en el Masters de Augusta! Shane Lowry metió un explosivo hoyo en uno para subir al segundo puestoEl irlandés metió un espectacular tiro de salida que lo dejó prendido en el primer Major del año que se quedó sin argentinos: Angel Cabrera y Emiliano Pulcini no pasaron el corte. Mirá el video.

Read more »

Masters de Augusta: Rory McIlroy perdió el aura pero no las mañas y encara la rueda final como colíderUna mala tercera vuelta (73 golpes) del norirlandés permitió que un lote de notables se acercara; Cameron Young (65) comparte la cima

Read more »