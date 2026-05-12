El marco institucional de los fondos especificos a universidades

La comunidad universitaria planteó una serie de demandas sobre el presupuesto asignado por el gobierno para su funcionamiento. Entre ellos, el reclamo por la actualización de los mismos por inflación, lo que implicó un acuerdo con la administración que acordó un aumento del 270% para los gastos que reclamaba el sistema universitario, después de que se prorrogase el presupuesto para 2023.

La comunidad universitaria vuelve a reclamar por su presupuesto. El eje de esta cuarta marcha apunta a que la administración de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios y encomienda al Poder Ejecutivo a actualizarlos de manera mensual por inflación.

El Gobierno, por su parte, ya dejó en claro que está dispuesto a llevar su postura hasta la última instancia para evitar cumplir la norma sancionada y sostenida el año pasado por el Congreso. En ese camino, recurrió a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario que fue aceptado.

La medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras un planteo de los rectores de las universidades, quedó entonces suspendida hasta que se expida el máximo tribunal. La pulseada entre el Ejecutivo y las universidades suma así un nuevo capítulo que promete instalarse en la agenda pública.

La dinámica se repitió en la previa de cada una de las marchas: mientras se viralizan imágenes de clases públicas, paros o reclamos de los hospitales universitarios, irrumpen argumentos cruzados. La llamada batalla cultural apareció en diferentes versiones: acusaciones de “curros” en las universidades públicas, de resistencia a las auditorías y de adoctrinamiento son algunos de los dardos que se vuelven a hacer visibles por estos días.

Mientras que algunos sectores agitan la idea de que la administración libertaria busca cerrar las universidades, el Ejecutivo insiste una y otra vez en la politización del reclamo y accuses a quienes marchan de querer que el Gobierno caiga. En medio de una discusión que parece no tener fin y del cruce de números que hacen circular de uno y otro lado del conflicto, la sociedad civil, que fue determinante en todas las marchas, puede quedar sin brújula para dimensionar la problemática





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