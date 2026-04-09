El Maracanazo Santiagueño: La Locura del Ferroviario que Inmortalizó un Triunfo Histórico

Central Córdoba de Santiago del Estero dejó una huella imborrable en la Copa Libertadores al vencer a Flamengo en el mítico Maracaná. Esta hazaña, conocida como el 'Maracanazo santiagueño', es celebrada por los hinchas con diversas iniciativas, incluyendo murales, la personalización de automóviles y la alegría de recordar un día histórico para el club.

El automóvil del Ferroviario, una de las muchas locuras para recordar un resultado histórico. La primera participación de Central Córdoba en la Copa Libertadores fue inolvidable. Los santiagueños demostraron su garra y dejaron su huella en la competición, compitiendo con equipos de la talla de Liga de Quito y Flamengo , ambos con experiencia en levantar el trofeo más prestigioso del continente a nivel de clubes.

Analizando el calendario, el viaje a Río de Janeiro tenía un objetivo principal: apoyar al Ferroviario en el mítico estadio. Los aficionados fueron testigos presenciales de un evento histórico que quedó grabado en la memoria colectiva. El penalti de Leonardo Heredia y el cabezazo de José Florentín sellaron una victoria épica. Fabio Shiaverano, uno de los que decidió inmortalizar la victoria por 2-1, expresó su orgullo. Durante un tiempo, recorre las calles con el 'Maracanazo santiagueño' pintado en su automóvil. “Vivo el sueño de ser hincha de Central Córdoba, de haber viajado en el techo de los trenes en el Nacional B. De verlos jugar en Primera División, de haber salido campeones de la Copa Argentina, y de llorar a gritos en Brasil por la victoria,” afirma. Los murales conmemorativos del triunfo contra Flamengo en la Copa Libertadores son prueba de la pasión desbordante. El equipo dirigido por Omar De Felippe se unió a un selecto grupo de clubes argentinos que lograron la victoria en un terreno desafiante, y toda muestra de fervor para recordar este acontecimiento es más que justificada.\En este contexto, la creatividad se desató. Los murales se multiplicaron, inmortalizando los momentos clave del partido. La Inty Huasi celebró el gol de Florentín, visiblemente impactado por lo que estaba sucediendo. La cuenta regresiva del primer aniversario con la última cuota del préstamo llegó a su fin, marcando el cierre de una experiencia inolvidable. “Se cumple la última cuota del préstamo, con y sin intereses. La deuda más hermosa del mundo nos tocó a nosotros: el Maracanazo y el Endeudadazo,” comenta con una sonrisa Martín Infante, uno de los que hizo todo lo posible para estar en Río de Janeiro el día que Central Córdoba sorprendió al continente. La alegría de pagar la deuda, el recuerdo de un día histórico, es parte del sentimiento de pertenencia.\El Maracanazo, como se conoce a esta gesta, representa mucho más que una victoria deportiva. Es el símbolo de la lucha, la perseverancia y el espíritu inquebrantable de una afición. Es la prueba de que, con pasión y determinación, es posible alcanzar lo inimaginable. La memoria de este hito perdura en el tiempo, transmitida de generación en generación, fortaleciendo el vínculo entre el club y sus seguidores. La afición de Central Córdoba, con su entusiasmo y dedicación, ha demostrado que el fútbol es mucho más que un juego: es una forma de vida, una fuente de alegría y un motivo de orgullo. El recuerdo del Maracanazo perdurará como un testimonio de la grandeza del fútbol y de la capacidad del deporte para unir y emocionar





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