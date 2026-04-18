El Mago de los Chacinados: De la Ciencia Industrial al Arte de la Charcutería

César “Wilson” Sagario, descendiente de una familia centenaria en la producción de chacinados, reinventa el oficio combinando ciencia, memoria familiar y experimentación. De la ingeniería de procesos a la creación de sabores únicos, su charcutería es una fusión de arte y tradición.

César “Wilson” Sagario, un nombre sinónimo de tradición en la elaboración de chacinados, ha recorrido un fascinante camino que trasciende las expectativas familiares. Criado en el seno de una estirpe dedicada a la producción de carnes curadas y embutidos desde hace más de un siglo, su destino parecía sellado: perpetuar el legado industrial. Sin embargo, el tiempo y la pasión han redefinido su trayectoria, transformándolo de un tecnólogo en alimentos enfocado en la eficiencia a un aclamado artesano, un verdadero “mago de los chacinados” que fusiona la exactitud científica con la memoria ancestral y la audacia experimental para redefinir los límites de un oficio milenario.

Sagario, perteneciente a la tercera generación de la emblemática familia detrás de Sello de Oro, una fábrica de chacinados que celebra su centenario y en la que él ha dedicado casi treinta años de su vida, inició su formación no con romanticismo, sino con rigor científico. Durante una etapa significativa de su carrera, su labor se centró en los aspectos menos visibles del oficio: la ingeniería de procesos. Como tecnólogo en alimentos, su misión era profesionalizar la producción, sistematizarla, documentarla meticulosamente, medir cada variable relevante y optimizar los resultados. “Era un trabajo bastante ingenieril”, describió con franqueza en una entrevista concedida a TN. Fue en este entorno donde adquirió el conocimiento fundamental: la charcutería, ante todo, es una ciencia, una disciplina que va mucho más allá de un simple gesto gastronómico. Comprendió que las intrincadas transformaciones químicas, físicas y bioquímicas son el cimiento sobre el cual se asienta cada embutido, cada salazón y cada proceso de maduración. No obstante, también se dio cuenta de que este enfoque puramente técnico no era suficiente para explicar la profundidad y el alma de lo que hacía.

Este recorrido técnico, sin embargo, poseía raíces mucho más profundas que su formación académica. “Siempre mamé ese amor y cariño por el trabajo y por la fábrica”, confesó con sinceridad. Hace aproximadamente una década, comenzó a reflexionar sobre la naturaleza de su vínculo con la carne, cuestionándose si era genuinamente vocacional o simplemente una consecuencia del mandato familiar. La respuesta, inesperadamente, emergió de un ámbito distinto: la cocina como un lenguaje familiar, otro legado, este más íntimo y menos enfocado en la industria. En su hogar, de profundas raíces italianas y españolas, la comida siempre fue el vehículo principal para expresar amor y compartir momentos. Aquellos vívidos recuerdos de los grandes almuerzos dominicales se convirtieron en el punto de inflexión que redefinió su perspectiva.

Este replanteamiento personal coincidió con el inicio de un ambicioso proyecto colectivo. Junto a los hermanos Pablo y Marcelo Abritta, del frigorífico Fura, y el chef Santiago Garat, fundaron Corte. Inicialmente concebido como una carnicería, evolucionó hacia una parrilla y, finalmente, se consolidó como una charcutería-restaurante. “Arrancamos con Corte hace diez años con la idea de hacer algo distinto a lo que hacíamos en nuestros negocios”, rememoró Sagario. En este nuevo espacio, César adoptó una lógica de trabajo completamente diferente a la del rendimiento industrial. Su enfoque se trasladó de la producción masiva y rápida a la búsqueda incansable de la excelencia en el sabor. “Pasé de pensar en hacer todo igual y rápido a pensar en hacer lo mejor posible”, afirmó con convicción. Este cambio paradigmático implicó una reevaluación de su propia concepción del oficio, la incorporación de una nueva dimensión y el disfrute de aspectos que antes pasaban desapercibidos. Si antes la estandarización era la máxima prioridad, ahora el protagonismo recaía en la calidad de la materia prima, la paciencia del tiempo y la importancia de la estética. La charcutería dejó de ser meramente un proceso técnico para transformarse en una expresión personal, desarrollando “una mirada más artística del oficio”.

“La charcutería es una ciencia, pero también es un arte”, subrayó Sagario, enfatizando la carga de decisiones sensoriales y creativas que intervienen, donde “el tiempo juega un papel fundamental”. Su renovado enfoque implica una disposición a invertir en ingredientes de mayor calidad, incluso si son más costosos, a prolongar los tiempos de maduración hasta alcanzar la perfección y a explorar la utilización de carnes menos convencionales. “Hoy busco que el producto sea delicioso y también lindo”, declaró, convencido de que “un fiambre puede ser recontra instagrameable”. A lo largo de estos años, Sagario ha profundizado en el estudio de técnicas ancestrales, priorizando la reducción al mínimo del uso de aditivos y rescatando recetas olvidadas. Su audacia lo ha llevado a experimentar con carnes no tradicionales, creando salazones y embutidos a partir de Wagyu, cordero, pollos de campo e incluso pescado. Un ejemplo palpable de su innovación es el salame de surubí, una creación que antes no existía y que él materializó. Si bien la tradición criolla y europea —española, italiana, francesa, alemana— sigue siendo un pilar fundamental, no constituye un límite infranqueable. Durante sus viajes, observó cómo en muchas regiones la tradición, si bien arraigada, puede llegar a inmovilizar la creatividad, limitando la producción a productos muy locales. Sagario, por el contrario, eligió el camino opuesto. La ventaja de haber nacido en un país de inmigrantes, como él mismo señala, es que “la charcutería amalgama y también permite hacer volar paladares”. Es en este cruce de influencias donde emerge su identidad única. “Se puede hacer charcutería de autor”, afirmó con orgullo a TN.

El establecimiento de Sagario en Belgrano es un reflejo de su enfoque multifacético. Su ambientación, cuidadosamente diseñada, evoca la atmósfera tanto de una carnicería-charcutería tradicional como de un bistró sofisticado y un diner norteamericano. Los guiños al oficio son abundantes y sutiles: las mesas y la mesada de terrazo que recuerdan la apariencia del salame, el empapelado del baño con motivos similares, y las lámparas de la barra, moldeadas para asemejar embutidos colgados del techo, invitan a una inmersión completa en el universo de la charcutería.





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