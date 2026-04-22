El macabro plan de asesinato por encargo que terminó en un trágico error

Un hombre planeó el asesinato de su exesposa contratando a dos sicarios, pero el ataque terminó con la vida de la hermana de ella. Tras años de investigación y un juicio contundente, los responsables fueron condenados a largas penas de prisión.

La fatídica madrugada del 20 de septiembre de 2017 quedó marcada en la historia criminal del estado de Washington como una tragedia derivada de la obsesión y la violencia de género . En una residencia de la ciudad de Everett , Alisha Canales-McGuire, una joven de 24 años que se encontraba cuidando a sus tres sobrinos, fue asesinada a sangre fría al abrir la puerta de entrada. El ataque, rápido y preciso, no dejó rastro de forcejeos ni intentos de robo, lo que llevó a las autoridades a descartar de inmediato la hipótesis de un incidente azaroso. Los investigadores comenzaron a hilar una trama siniestra que revelaría cómo un plan de asesinato por encargo , orquestado desde las sombras por una expareja despechada, terminó cobrándose la vida de una persona inocente que simplemente tuvo la mala suerte de estar en el lugar y el momento equivocados.

El blanco real del atentado era Amanda Canales, hermana de la víctima y exesposa de Kevin Lewis. La relación entre ambos había estado marcada por años de maltrato psicológico y físico, lo que obligó a Amanda a buscar protección mediante órdenes de restricción tras sufrir una agresión brutal meses antes del homicidio. Lewis, incapaz de aceptar la separación y consumido por el resentimiento, diseñó un complot macabro. Contactó a su primo, Jerradon Phelps, y a la novia de este, Alexis Hale, a quienes les ofreció una suma de 2400 dólares para ejecutar a su exmujer. Los perpetradores recorrieron la distancia desde Spokane hasta el condado de Snohomish con el objetivo de cumplir el encargo. Al llegar a la vivienda, no verificaron la identidad de su víctima; al abrirse la puerta, dispararon contra quienquiera que estuviera al otro lado. Amanda se había salvado milagrosamente por encontrarse fuera de la ciudad debido a sus obligaciones laborales, dejando a Alisha como la víctima fatal de una confusión letal.

Durante meses, el caso permaneció estancado hasta que una pista anónima puso a la policía sobre el rastro de la verdad. Los comentarios de una joven sobre su supuesta participación en un crimen atrajeron la atención de los agentes, quienes, tras analizar registros telefónicos y actividad en redes sociales —donde los sospechosos presumieron el dinero recibido—, lograron desarticular la red criminal. La conexión entre Lewis y los ejecutores materiales se hizo evidente, y el autor intelectual fue detenido mientras cumplía condena por la agresión previa contra Amanda. El juicio final cerró un capítulo doloroso: Phelps y Hale recibieron condenas de 32 y 15 años respectivamente, mientras que Kevin Lewis fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para Amanda, la justicia trajo un cierre legal necesario, pero el vacío dejado por su hermana, una figura clave en la crianza de sus hijos, permanece como un recordatorio permanente de la brutalidad de la violencia doméstica.





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