El macabro hallazgo en Claypole: la confesión del asesino antes de escapar

Un niño de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en el patio de su casa tras escuchar una inquietante frase de la pareja de la víctima, quien hoy permanece prófugo.

El hallazgo del cuerpo de Vicenta Mariela Romero en el patio de su propia vivienda en Claypole ha conmocionado a toda la sociedad argentina, revelando una historia de violencia extrema que pudo ser advertida días antes del desenlace fatal. Todo comenzó el sábado 18 de abril, cuando el hijo de la víctima, un menor de apenas 12 años, tomó la valiente y desgarradora decisión de excavar en el terreno posterior de la casa tras semanas de incertidumbre y sospechas.

El niño, impulsado por una intuición infantil que chocaba contra las versiones cínicas que recibía, terminó encontrando restos humanos, confirmando a través de un tatuaje lo que más temía: su madre había sido asesinada y enterrada en su propio hogar. Este evento desencadenó una serie de procedimientos policiales que involucraron al GTO, la DDI de Lomas de Zamora y equipos especializados en escenas del crimen, quienes trabajaron sobre un terreno que guardaba un secreto macabro. La investigación actual se centra en una frase escalofriante pronunciada por la pareja de la víctima, un hombre de 30 años que actualmente se encuentra prófugo y con pedido de captura nacional. El menor declaró ante las autoridades que, el 2 de abril, al acercarse al domicilio para ver a su madre, el sospechoso le impidió el paso con una excusa falaz, asegurando que ella se había marchado a la Capital Federal. Ante la insistencia del chico, quien notó tierra removida en el patio y una actitud esquiva por parte del hombre, este último soltó la sentencia que hoy resuena como una confesión tácita: No la vas a volver a ver. Estas palabras, proferidas con total frialdad ante un niño que buscaba desesperadamente a su progenitora, se han convertido en la pieza fundamental del rompecabezas judicial que intenta reconstruir los últimos momentos de la vida de Vicenta. El hecho de que el cuerpo presentara un trapo en la boca indica una mecánica de ejecución violenta que refuerza la carátula de femicidio y premeditación. El caso está siendo instruido por la UFI 17 de Lomas de Zamora, cuyos fiscales trabajan a contrarreloj para capturar al sospechoso, quien cuenta con antecedentes penales previos al igual que la víctima. El avance de la autopsia será determinante para establecer la fecha exacta del deceso y las causas técnicas de la muerte, información que permitirá consolidar las pruebas contra el principal señalado. Mientras la justicia intenta dar con el paradero del asesino, el entorno familiar y la comunidad de Claypole exigen celeridad en la búsqueda. La vulnerabilidad del menor, quien fue el protagonista involuntario de este descubrimiento, resalta la urgencia de protocolos de protección a testigos y víctimas colaterales en casos de violencia de género. La reconstrucción de los hechos demuestra que los signos de alerta fueron ignorados por el agresor, quien intentó ocultar su crimen mediante la manipulación psicológica del niño, transformando el hogar familiar en una fosa clandestina que hoy clama por justicia y reparación





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