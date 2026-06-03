El máximo jefe militar de EE.UU. visita Venezuela en una misión secreta

El jefe del Comando Sur, Caine, visitó Venezuela en una misión secreta para reunirse con altos funcionarios del gobierno interino y personal de la Embajada de Estados Unidos. La visita es parte de un proceso de restablecimiento de relaciones entre Caracas y Washington, que fueron rotas durante siete años.

El máximo jefe militar de EE. UU. visitó Venezuela en una misión secreta para reunirse con altos funcionarios del gobierno interino y personal de la Embajada de Estados Unidos.

La visita se produjo a cinco meses de la captura de Maduro, quien fue detenido por las autoridades venezolanas. El jefe del Comando Sur, Caine, visitó la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Infantería de Marina de la Embajada y agradeció a los infantes de marina por su dedicada labor. Esta visita es parte de un proceso de restablecimiento de relaciones entre Caracas y Washington, que fueron rotas durante siete años.

La última visita de un alto funcionario estadounidense a Venezuela fue en mayo, cuando el jefe del Comando Sur, Donovan, visitó el país en un simulacro de emergencia con dos aeronaves militares. La visita de Caine es una muestra de la voluntad de Estados Unidos de reforzar su presencia en Venezuela y de su interés en la región.

La situación en Bolivia también es tensa, ya que el presidente Paz busca reforzar el rol del Ejército para poner fin a los bloqueos y mantener el control en el país. La presión de Estados Unidos sobre el gobierno boliviano es evidente, ya que el presidente Rodríguez ha impulsado reformas en las leyes de hidrocarburos y minería favorables a la inversión extranjera, lo que beneficia a los intereses estadounidenses





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EE.UU. Venezuela Maduro Caine Comando Sur Bolivia Paz Rodríguez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El divertido momento de Viña en Uruguay después de haber sido arquero de River: 'Poca pinta...'En medio de la concentración charrúa, el lateral izquierdo recordó aquella histórica experiencia en Venezuela.

Read more »

Premios Sur 2026: todos los ganadores del galardón que distingue a los mejores del cine nacionalLa ceremonia organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas se realizó este martes por la noche en el Teatro Alvear

Read more »

Premios Sur 2026: los mejores looks de la fiesta del cine argentinoEste martes, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina reconoció a las mejores películas y series de producción nacional; las estrellas más importantes de la industria se reunieron en el Teatro Presidente Alvear y marcaron tendencia con sus...

Read more »

Brasil, Venezuela y Paraguay bloquearán acceso a quienes no tramiten cartilla militarTres países sudamericanos implementarán restricciones migratorias para jóvenes que no completen el trámite obligatorio de la cartilla militar. La medida busca reforzar el cumplimiento de esta obligación administrativa, considerada clave para el sistema de registro de ciudadanos en edad militar. Quienes no se registren en el plazo serán considerados "omisos" y enfrentarán multas que permanecen vigentes hasta regularizar su situación, con excepciones limitadas como el servicio militar voluntario. La sanción incluye la prohibición de entrada y salida del territorio nacional.

Read more »