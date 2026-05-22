El músico y la actriz vuelven a EXPLOTAR públicamente tras la condena

Durante los últimos meses, Diotto y Fernanda Callejón han estado emparejados en tribunales y programas de televisión, después de que la defensa de la actriz pidiera la detención inmediata del músico en abril de este año. Ahora, una fuerte acusación de abuso laña y una condena de 4 meses sin efecto han vuelto a encender la beef.

El músico recibió una pena en suspenso y reaccionó con sorpresa al escuchar los dichos de su expareja sobre un presunto abuso.volvió a explotar públicamente tras conocerse una resolución adversa para el músico y una fuerte acusación lanzada por la actriz en televisión .

La tensión entre ambos, que desde hace meses se mueve entre Tribunales y programas de espectáculos, sumó ahora uno de sus capítulos más delicados. Según trascendió, la Justicia dictó una condena de cuatro meses de prisión en suspenso contra Diotto en una causa vinculada a violencia de género. Luego de conocerse el fallo, el músico habló con la prensa y dejó en claro que buscará revertir la decisión judicial.

Pero el momento más impactante llegó poco después, cuando Fernanda Callejón realizó declaraciones televisivas y habló de un episodio que, según explicó,. La actriz aseguró que el hecho habría ocurrido tiempo atrás, luego de una situación médica delicada relacionada con la hija que tienen en común. Las palabras de María Fernanda Callejón sorprendieron por completo a Diotto, quien aseguró no estar al tanto de esa acusación y reaccionó con incredulidad al escucharla en vivo.

Además, negó de manera contundente cualquier situación de ese tipo y sostuvo que el episodio mencionado habría ocurrido en un ámbito donde había médicos, personal del hospital y cámaras de seguridad. En paralelo, Diotto también cuestionó distintos aspectos del proceso judicial que terminó con la condena y dejó en claro el desgaste que atraviesa el vínculo con Callejón.

En abril de este año, durante una audiencia clave, la defensa de Callejón solicitó que se ordenara la detención immediata de Diotto, al considerar que habría incurrido en una conducta intimidatoria hacia una testigo relevante dentro del expediente.el planteo tuvo origen en un episodio ocurrido días antes, durante la comunión de la hija que tienen en común . Allí, según esta versión, el músico habría tomado fotografías que generaban incomodidad en el entorno y, particularmente, en una persona que luego sería considerada testigo en la causa





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