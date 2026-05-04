El lobista de Philip Morris logra que el gobierno habilite el vapeo en Argentina

Ignacio Devitt, exempleado de Massalin Particulares, impulsó la derogación de la prohibición de cigarrillos electrónicos mediante una resolución del Ministerio de Salud, beneficiando a las tabacaleras a pesar de las advertencias sanitarias.

El secretario de Asuntos Estratégicos y virtual número dos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, logró que el gobierno nacional habilite el uso de cigarrillos electrónicos tras seis meses en el cargo.

Devitt, quien previamente trabajó como lobista para la tabacalera Massalin Particulares (filial de Philip Morris), impulsó la derogación de la prohibición vigente desde 2011, cumpliendo así un objetivo clave de sus antiguos empleadores. Según informaciones previas, su principal misión como funcionario era desbloquear el multimillonario mercado del vapeo, un negocio que las tabacaleras intentaron incluir en la ley Bases sin éxito.

Massalin Particulares ya había retomado esta iniciativa a fines de noviembre pasado, cuando el entonces diputado Ricardo López Murphy presentó un proyecto de ley para regular el sector, aprovechando los últimos días de su mandato. Además de su influencia en el Congreso, Devitt activó contactos en las provincias para sumar apoyo político a la causa de Philip Morris y participó en la mesa política del gobierno.

Sin embargo, finalmente no fue necesaria una ley del Congreso, ya que el gobierno de Javier Milei facilitó el trámite mediante una resolución simple del Ministerio de Salud, firmada por Mario Lugones. La nueva norma establece los requisitos para el registro, comercialización y fiscalización de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina. El argumento oficial es que se transita de un sistema prohibitivo a uno de control, ya que estos productos circulan de manera ilegal en el mercado.

'La prohibición no logró impedir el acceso ni el consumo de estos productos', señalaron desde el gobierno. Para las tabacaleras, esta habilitación representa la oportunidad de ingresar a un negocio millonario, aunque el gobierno impuso algunas restricciones, como la prohibición de vender productos con saborizantes y la inclusión de advertencias sanitarias similares a las de los cigarrillos tradicionales.

Sin embargo, expertos de todo el mundo advierten que el vapeo es tan o más nocivo para la salud que el cigarrillo convencional. Estudios científicos han demostrado que destruye rápidamente los pulmones a nivel celular y es altamente adictivo, especialmente entre los adolescentes. A pesar de las advertencias, durante meses el Ministerio de Salud y la ANMAT rechazaron la habilitación de los vapeadores, pero el lobby de las tabacaleras finalmente prevaleció.

Otro punto en disputa es el impuesto que se aplicará a los cigarrillos electrónicos. Durante el debate de la ley Bases, las tabacaleras propusieron un impuesto del 20%, muy por debajo del 73% que pagan los cigarrillos tradicionales, lo que generaría una ventaja competitiva significativa para este nuevo mercado





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