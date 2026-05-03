El Liderazgo Femenino: De la Diversidad a la Estrategia de Crecimiento Empresarial

Un análisis sobre cómo el liderazgo femenino ha evolucionado de ser un tema de diversidad a un factor crucial para el crecimiento y la competitividad de las empresas, destacando la importancia de la paridad de género en la toma de decisiones y los beneficios que aporta la diversidad en los equipos de liderazgo.

Durante años, el liderazgo femenino fue considerado en muchas empresas como un asunto de diversidad, una cuestión de imagen pública o, en el mejor de los casos, un elemento de la cultura interna.

Esta perspectiva ha quedado obsoleta. El debate actual no se centra en si es conveniente o no ampliar las oportunidades para las mujeres en la toma de decisiones, sino en comprender la magnitud del crecimiento que se pierde cuando este talento no se incorpora, no se retiene o no asciende.

En un entorno caracterizado por márgenes de beneficio ajustados, una transformación acelerada y una competencia global intensa, excluir la capacidad de liderazgo ya no es una simple omisión simbólica, sino una decisión perjudicial para los negocios. Los datos concretos respaldan esta afirmación. A nivel mundial, las mujeres ocupan actualmente el 34% de los puestos de liderazgo senior en empresas de tamaño medio.

Si bien esto representa un progreso en comparación con años anteriores, el ritmo de avance sigue siendo demasiado lento. Las proyecciones de Grant Thornton indican que, si se mantiene esta velocidad actual, la paridad de género en los puestos de liderazgo no se alcanzaría hasta el año 2051.

Esto significa que una joven que inicia su carrera profesional hoy podría tener que esperar más de un cuarto de siglo para trabajar en una organización con un equilibrio real en la alta dirección. Sin embargo, la región latinoamericana demuestra que el cambio es posible. América Latina registra el porcentaje más alto de mujeres en roles de liderazgo senior, con un 36%.

El Foro Económico Mundial estima que América Latina y el Caribe podrían cerrar su brecha de género en 57 años, superando significativamente el promedio global, que se sitúa en 123 años. Esto demuestra que cuando existe una voluntad firme, el progreso es alcanzable.

No obstante, no basta con celebrar las tendencias; es fundamental convertirlas en una estrategia empresarial sólida. En Argentina, existe una base sólida para construir sobre ella. Las estadísticas oficiales revelan que una de cada tres pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) está liderada por una mujer. Este dato es significativo, ya que una parte importante del empleo, la inversión y la distribución productiva del país depende de este sector.

El problema radica en que el liderazgo femenino es más evidente en la creación y gestión de nuevos negocios que en los niveles más altos de las estructuras organizativas tradicionales. Allí persiste un techo de cristal menos visible, pero igualmente real.

Un estudio realizado por Grant Thornton Argentina y la Fundación FLOR reveló que el networking representa el 28,52% de los factores que impulsan una carrera de liderazgo, mientras que los sesgos de género aún afectan al 10,22% de las líderes en sus puestos actuales. Por lo tanto, hablar de liderazgo femenino y crecimiento no debe limitarse a una consigna vacía. Es una conversación esencial sobre productividad, innovación y calidad de gestión.

Las empresas que promueven la diversidad en sus equipos de liderazgo no solo corrigen una injusticia histórica, sino que también mejoran su capacidad para comprender a los consumidores, gestionar riesgos, atraer talento y adaptarse a los cambios. Incluso, la evidencia presentada por CIPPEC, basada en datos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), muestra que una mayor presencia de mujeres en los directorios se asocia con una mayor atención a la gestión de riesgos, una mejor comprensión del mercado y un mayor enfoque en la innovación.

Desde mi experiencia como emprendedora, he observado claramente que el crecimiento no se logra únicamente con una buena idea. Se alcanza cuando una empresa se profesionaliza, forma equipos sólidos, delega responsabilidades, optimiza procesos y mantiene una visión a largo plazo. En este sentido, el liderazgo femenino tiene mucho que aportar, no a través de un supuesto “estilo suave”, sino a través de capacidades concretas de ejecución, resiliencia, comprensión del cliente y construcción de una cultura empresarial positiva.

El desafío actual es que este valor deje de depender de casos excepcionales y se convierta en una política deliberada de crecimiento. La agenda que enfrentan las empresas argentinas no es si deben o no promover a las mujeres, sino si están dispuestas a competir seriamente. En un mercado cada vez más exigente, el crecimiento también dependerá de quiénes toman las decisiones. Ninguna empresa que aspire a escalar puede permitirse seguir desperdiciando la mitad del talento disponible





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