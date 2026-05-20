El legado del escritor argentino Alejandro Dolina: voz influyente de la radio y universo literario

El escritor y músico argentino, conocido por sus ciclos radiales nocturnos, ha construido una trayectoria en la literatura, el humor y la filosofía. Con una audiencia fiel y un legado amplo, se avecina el homenaje a uno de los nombres más importantes de la radio argentina.

Alejandro Dolina : 'En el amor no existe el libre albedrío, nadie puede decidir de quién va a enamorarse'. El escritor argentino posee una carrera de más de 50 años, con una audiencia fiel que escucha sus ciclos radiales nocturnos.

Hoy tan especial conmemora a una de las voces más influyentes de la radio argentina, escritor y músico que construyó una trayectoria atravesada por la literatura, el humor y la filosofía. En el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, sus publicaciones destacaban por su talento para combinar la actualidad política y la crítica social. En 1972 arribó a la radio, donde participó de un ciclo radial nocturno que continúa al aire, que combina humor, música, historias filosóficas y reflexiones culturales.

La recepción del público fue positiva y se convirtió en un clásico de los oyentes. El legado de Alejandro Dolina es extenso y diverso, un artista que logró trascender generaciones y continuar en vigencia





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