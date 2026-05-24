El reconocido psicoanalista francés, Jacques Lacan, cuestionaba la búsqueda obsesiva de la perfección en las relaciones y enfatizaba la importancia de amar la falta en lugar de poseer un objeto acabado. Su obra ha sido objeto de estudio en universidades y espacios clínicos globales y ha influido en la comprensión del deseo y la identidad descentrada.

El pensamiento del reconocido psicoanalista francés sobre los vínculos humanos sigue vigente décadas después; su enfoque cuestiona la búsqueda de la perfección en las relaciones, algo que se da con frecuencia.

Se puede amar a alguien no sólo por lo que tiene, sino por aquello que le falta. Aunque esta afirmación pueda resultar contraintuitiva, especialistas en psicología y psicoanálisis señalan que: la conexión emocional suele ser más sólida, en lugar de intentar sostener una imagen idealizada. Mientras que amar a una persona por "lo que tiene" —ya sea dinero, éxito, estatus o belleza— puede caer en el encuentro de dos seres incompletos, ya que solo produce admiración estática.

El afecto genuino se despliega cuando la armadura de la perfección se rompe y desafía la idea popular de la "media naranja" el amor es el reconocimiento mutuo de las propias carencias. Al amar la falta, no se busca poseer un objeto acabado, sino abrazar la humanidad más desnuda del compañero, además de.

De esta manera, el vínculo deja de ser una construcción frágil basada en condiciones externas para convertirse en una alianza humana profunda basada en nutrición de lecturas filosóficas clave, que incluyeron a Nietzsche, Hegel y Heidegger. Su tesis doctoral sobre la psicosis paranoica, publicada en 1932, marcó, al cual dedicaba el resto de su vida mediante una estancia en París en 1964, tras su expulsión de la Asociación Psicoanalítica Internacional, Lacan fue una figura tan influyente como controvertida.

Su enseñanza se centró en un "", al enfatizar el papel del lenguaje, el inconsciente y la estructura simbólica en la formación del sujeto. A través de sus seminarios semanales, que atrajeron a grandes audiencias durante tres décadas, donde insistió en que el ser humano es, fundamentalmente, y dejó un legado que sigue como objeto de estudio en universidades y espacios clínicos globales. Sus reflexiones sobre el deseo, la identidad descentrada y la importancia de la palabra como herramienta curativa.

Al cuestionar la búsqueda obsesiva de la perfección, tanto en la clínica como en la vida cotidiana, su obra invita a Kant: "Si castigas a un niño por ser malo y lo premias por ser bueno, hará lo correcto solo por la recompensa" Un romance que empezó en secreto. Quién es Bettina Anderson, la modelo e influencer que se convertirá en la nuera de Donald Trump.

Dejó su trabajo, se separó, compró una bell tent y su vida cambió: "Por momentos tuve la sensación de estar soñando





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