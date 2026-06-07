El león de las cavernas era una especie distinta, según su genoma

Un estudio genético revela que el león de las cavernas, ejemplificado por el cachorro Sparta, no era una versión del león moderno sino una especie separada hace 1,7 millones de años, con adaptaciones únicas y episodios de hibridación durante las glaciaciones.

El descubrimiento del cachorro de león de las cavernas conocido como Sparta, hallado congelado en Siberia en 2017, ha revelado algo mucho más extraordinario de lo que se creía.

Un nuevo estudio genético, liderado por investigadores suecos y británicos del Centro de Paleogenética de la Universidad de Estocolmo, ha demostrado que estos animales no eran simplemente una versión más grande y peluda del león africano, sino una especie completamente distinta. El análisis del genoma de Sparta y de otros especímenes de león de las cavernas muestra que su linaje se separó del de los leones modernos hace más de 1,7 millones de años, más del triple de lo que estimaban los cálculos anteriores.

David Stanton, investigador de la Universidad de Cardiff y primer autor del trabajo, explica en una nota de prensa que el león de las cavernas se describía a menudo como una versión más grande y robusta del moderno, pero que en realidad evolucionó de forma independiente durante casi dos millones de años. Love Dalén, catedrático de la Universidad de Estocolmo y autor principal del estudio, utiliza una analogía precisa para EL PAÍS: la diferencia entre el león de las cavernas y el león moderno es similar a la que existe entre el león africano y el leopardo; son especies distintas que también se cruzan ocasionalmente.

No tan distintas como un tigre de un leopardo, pero sí un animal con identidad propia, con su propia historia demográfica y adaptaciones biológicas acumuladas durante casi dos millones de años de evolución en los fríos ecosistemas del Pleistoceno. A pesar de esa separación profunda, los dos linajes no evolucionaron en aislamiento total. El estudio detecta varios episodios de hibridación a lo largo de decenas de miles de años.

La proporción de ADN de león moderno en los genomas del león de las cavernas es pequeña, entre el 3% y el 4,4%, pero revela un patrón sorprendente: aumenta durante las glaciaciones y disminuye cuando el clima se calienta. Dalén afirma que los resultados sugieren que el cambio climático del pasado hizo algo más que remodelar los hábitats; acercó activamente a estas especies, creando breves oportunidades de cruce que de otro modo no habrían existido.

Durante los períodos más fríos, la tundra se expandía hacia el sur, empujando a los leones de las cavernas hacia latitudes más bajas donde vivían los leones modernos del suroeste asiático, como los llamados leones mesopotámicos, que se extinguieron en el siglo XX. Cuando el hielo retrocedía, las dos especies volvían a separarse.

Los grandes mantos de hielo no eran el interruptor en sí, sino el termómetro de un proceso más complejo: era el desplazamiento de los ecosistemas lo que ponía en contacto a dos linajes que llevaban casi dos millones de años separados. El estudio identifica 33 mutaciones exclusivas del león de las cavernas.

Lo más llamativo es dónde se concentran esas diferencias: no se reparten al azar por el genoma, sino que se acumulan en genes relacionados con el cerebro, la visión, el sistema circulatorio y el crecimiento. Dalén matiza que aunque no se puede saber exactamente qué efecto tenían esas mutaciones, son intrigantes porque encajan con la idea de que los leones de las cavernas estaban adaptados a entornos muy distintos de los del león moderno, más fríos y más estacionales.

Eso sugiere cambios en la visión, el crecimiento o el sistema nervioso que podrían estar relacionados con la caza, la tolerancia al frío o el comportamiento. El arte rupestre ya insinuaba que este animal era diferente: los machos parecen carecer de melena en las pinturas de Chauvet y Lascaux y su tamaño superaba al del león africano actual. Ahora el genoma añade un nuevo capítulo a esa historia.

Justo antes de extinguirse, el tamaño de la población del león de las cavernas era mayor que el del león africano actual. No desaparecieron por ser pocos, ni porque sus genes se hubieran deteriorado en una espiral de consanguinidad. Algo los fulminó a todos de forma casi simultánea en toda su distribución, hace entre 13.000 y 14.000 años.

Dalén explica que la extinción no siempre va precedida de un largo colapso genético; la explicación más probable es que sus presas disminuyeron, quizás debido a los cambios climáticos al final de la última glaciación, hasta un punto en que su número ya no podía sostener una población viable. Los grandes depredadores que están en lo alto de la cadena alimentaria son especialmente sensibles al declive de sus presas. Hoy, el león africano se encuentra en peor situación genética.

Love Dalén hizo su postdoc en Madrid en 2006, junto a Juan Luis Arsuaga, el paleontólogo que lleva décadas desenterrando los secretos de Atapuerca. Justo entonces arrancaba la gran revolución en las tecnologías de secuenciación de ADN. Pero en aquel momento todavía parecía una idea imposible secuenciar varios genomas completos de cualquier especie extinta desde hace mucho tiempo.

Dalén es también asesor de Colossal Biosciences, la empresa que trabaja en la desextinción del mamut y que aseguró haber conseguido la del lobo gigante. Preguntado sobre si el león de las cavernas será el siguiente, responde que no hay planes en marcha para intentarlo





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