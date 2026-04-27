El álbum de figuritas del Mundial 2026 llega a la Argentina: la colección más grande de la historia

El álbum de figuritas del Mundial 2026, con 48 selecciones participantes, se pondrá a la venta en Argentina este 30 de abril. Panini promete la colección más grande de la historia, con 112 páginas y sobres de siete figuritas. Además de la versión física, ya está disponible una aplicación digital para coleccionar de manera virtual.

El álbum de figuritas del Mundial 2026 , que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, marcará un hito en la historia del fútbol al convertirse en la primera edición con 48 selecciones participantes.

Este jueves 30 de abril, los aficionados argentinos podrán adquirir la versión física del álbum, que promete ser la colección más grande de la historia, según anunció la marca Panini. Con 112 páginas repletas de los 48 planteles, el álbum incluirá siete figuritas por sobre, fomentando el clásico ritual de intercambio entre coleccionistas en escuelas, plazas y oficinas.

La experiencia no se limita a pegar las figuritas, sino que se convierte en un desafío para descubrir a los héroes del fútbol, tanto conocidos como desconocidos, antes del inicio del torneo. Además del formato tradicional con tapa dura, Panini ofrecerá una edición especial con tapa dorada, disponible exclusivamente en el sitio Zona Kids.

Aunque los precios aún no han sido confirmados oficialmente, se estima que el álbum de tapa blanca costará alrededor de 15 mil pesos, mientras que cada sobre de figuritas tendrá un valor aproximado de 2 mil pesos. Esta iniciativa busca revivir la emoción de coleccionar en un contexto donde la tecnología también juega un papel importante.

Antes del lanzamiento físico, la FIFA ya había puesto a disposición una versión digital del álbum a través de la aplicación FIFA Panini Collection, donde los usuarios pueden canjear códigos para obtener sobres virtuales de manera gratuita, además de los dos paquetes diarios que se cargan en la plataforma. La expectativa es alta, ya que el Mundial 2026 no solo ampliará el número de equipos, sino que también introducirá innovaciones en la forma de disfrutar el evento.

La combinación de lo físico y lo digital refleja la evolución de los hábitos de los fanáticos, quienes ahora pueden elegir entre coleccionar de manera tradicional o explorar nuevas alternativas tecnológicas. Mientras el mundo del fútbol se prepara para este gran espectáculo, el álbum de figuritas se posiciona como un elemento clave para conectar a las generaciones y mantener viva la pasión por el deporte rey





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