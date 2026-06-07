El lateral izquierdo de Racing se va a Cruzeiro tras tres años y medio de éxitos

El defensor, pieza clave en los títulos internacionales de la Academia, jugará en Brasil hasta 2029. Racing negocia una venta millonaria.

El lateral izquierdo de Racing Club, una de las piezas fundamentales del equipo en los últimos tres años y medio, ha llegado a un acuerdo con Cruzeiro para continuar su carrera en el fútbol brasileño.

Durante su etapa en Avellaneda, el defensor cosechó dos títulos internacionales: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, y se ganó el cariño de la afición por su entrega, regularidad y proyección ofensiva. Su partida deja un vacío importante en el esquema de Gustavo Costas, pero el club espera obtener un beneficio económico significativo con la transferencia.

El jugador, que llegó a Racing procedente de un club argentino en 2022, rápidamente se consolidó como titular indiscutido y se convirtió en un referente del vestuario. Su velocidad, capacidad de desborde y precisión en los centros fueron armas clave para el equipo, que lo extrañará tanto en lo deportivo como en lo anímico. Los hinchas ya han expresado su agradecimiento en redes sociales, destacando su profesionalismo y compromiso durante su paso por la institución de Avellaneda.

Las negociaciones entre Racing y Cruzeiro avanzaron de manera positiva en las últimas semanas, y el futbolista ya acordó un contrato por tres temporadas y media, hasta fines de 2029. Sin embargo, persiste una diferencia en cuanto a la estructura del traspaso: Racing pretende recibir alrededor de 7 millones de dólares y conservar un porcentaje de la ficha para futuras plusvalías, mientras que Cruzeiro busca el 100% de los derechos económicos del defensor.

A pesar de esta brecha, ambas partes mantienen el optimismo y consideran que el acuerdo definitivo se cerrará en los próximos días. Directivos de Racing han viajado a Belo Horizonte para ultimar los detalles, y se espera que el club brasileño haga un esfuerzo adicional para cumplir con las exigencias económicas.

Por su parte, el jugador interrumpirá sus vacaciones para viajar a Brasil y unirse a los entrenamientos lo antes posible, con el objetivo de adaptarse rápidamente a su nuevo equipo y a la exigente liga brasileña. Cruzeiro, que atraviesa un proceso de reconstrucción tras varios años irregulares, ve en este fichaje un refuerzo de jerarquía para el lateral izquierdo, una posición que necesitaba mejorar.

Durante su paso por Racing, el lateral izquierdo disputó 141 partidos oficiales, marcó 5 goles y dio 23 asistencias. Su faceta ofensiva fue notable, pero también destacó en labores defensivas, acumulando 19 tarjetas amarillas y una expulsión a lo largo de su ciclo.

Además, fue parte de la generación que devolvió a Racing a la elite del fútbol sudamericano, conquistando títulos que quedarán en la historia del club. Su salida representa la baja de uno de los futbolistas más regulares y confiables de la Academia, mientras que Cruzeiro incorpora experiencia y jerarquía para reforzar su sector izquierdo. La afición racingista despide a un jugador que dio todo por la camiseta y que será recordado por su contribución a los éxitos recientes.

En Brasil, ya esperan con ansias su llegada, conscientes de que están adquiriendo a un defensor de primer nivel que puede marcar diferencias en el Campeonato Brasileño y en la Copa Sudamericana, competencia que Cruzeiro disputará el próximo año





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