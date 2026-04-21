El laberinto de Coudet: crisis de jerarquía y un plantel desmantelado en River Plate

Análisis profundo sobre la gestión deportiva de River Plate, donde la falta de referentes, la mala inversión en refuerzos y una plantilla excesivamente juvenil ponen en jaque el proyecto futbolístico de Eduardo Coudet tras el superclásico.

La actualidad de River Plate bajo la conducción técnica de Eduardo Coudet refleja una crisis de identidad y una preocupante escasez de jerarquía que no puede ser ignorada. El estratega argentino ha manifestado su frustración tras la derrota en el superclásico, señalando que la falta de variantes experimentadas en el banco de suplentes condiciona cualquier posibilidad de revertir situaciones adversas durante los noventa minutos.

Esta reflexión no debe entenderse como un ataque a los jóvenes talentos que componen el equipo, sino como una crítica frontal hacia la gestión deportiva y la desvalorización progresiva del plantel desde aquel sólido equipo campeón de 2023. La transición desde la estabilidad competitiva hacia la incertidumbre actual es el resultado de múltiples decisiones erróneas en el mercado de pases, donde se priorizó la cantidad por sobre la calidad necesaria para sostener la grandeza del club. Al analizar la composición del equipo, es evidente que la ausencia de figuras con voz de mando y liderazgo natural ha dejado un vacío difícil de llenar. En el pasado reciente, nombres como Enzo Pérez, Nacho Fernández o Nicolás de la Cruz ofrecían un respaldo táctico y anímico fundamental; hoy, el mediocampo depende de jóvenes en formación o apuestas que aún no han logrado consolidarse, como el caso de Kendry Páez o Tomás Galván. La partida de piezas clave y la fallida integración de refuerzos millonarios, que no han logrado rendir a la altura de las expectativas financieras depositadas en ellos, explican por qué un plantel que ha invertido casi 80 millones de dólares en los últimos mercados de pases parece hoy más vulnerable que nunca. La comparación es dolorosa: mientras el equipo de la temporada 2023 estaba tasado en más de 135 millones de dólares, el actual, repleto de juveniles, apenas roza los 100 millones, evidenciando una pérdida de patrimonio deportivo alarmante. El ciclo de inestabilidad se profundizó tras el regreso de Marcelo Gallardo en 2024, periodo marcado por una reconstrucción que, lejos de consolidar un proyecto ganador, generó una rotación excesiva de jugadores y una desconexión entre la inversión realizada y los resultados obtenidos en el campo. Los constantes movimientos en el mercado de pases, con altas y bajas que se cuentan por decenas, han impedido que Coudet pueda establecer una base sólida. La lista de jugadores que han pasado por la institución sin dejar huella es extensa, y las ventas de promesas que marcaban la diferencia han dejado al equipo con una estructura precaria. Ante la falta de recambio, el cuerpo técnico se ve obligado a recurrir a futbolistas sin el rodaje necesario para afrontar momentos críticos. Esta realidad obliga a los directivos a replantear la estrategia integral, pues el peso de la camiseta no es suficiente si no se cuenta con los nombres de jerarquía capaces de respaldar el escudo en los partidos trascendentales





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