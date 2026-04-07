El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en estado crítico: incertidumbre y especulaciones sobre el futuro del país

Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán, se encuentra en estado crítico de salud, lo que ha generado gran incertidumbre sobre su capacidad para gobernar. Informes revelan que está inconsciente e incapacitado, recibiendo tratamiento médico en Qom. La situación ha intensificado las especulaciones sobre el futuro político de Irán y el papel del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Las tensiones regionales y las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump añaden complejidad al escenario.

El líder supremo de Irán , Mojtaba Khamenei , se encuentra en una situación delicada que ha generado incertidumbre y especulaciones sobre el futuro del país. Según informes del medio británico The Times, Khamenei está “inconsciente e incapacitado” mientras recibe tratamiento médico en la ciudad sagrada de Qom .

Esta información, proveniente de una evaluación de inteligencia, sugiere que no está en condiciones de gobernar, tras haber sido herido en el mismo ataque aéreo que causó la muerte de su padre, Ali Khamenei. La ciudad de Qom, ubicada a 140 kilómetros al sur de Teherán, es un centro crucial para el islam chiíta, lo que añade un significado especial a su hospitalización. Fuentes cercanas al régimen han confirmado la gravedad de su estado, afirmando que no puede participar en las decisiones políticas del país, lo cual ha intensificado las preocupaciones sobre el vacío de poder que podría crearse. Se rumorea que las agencias de espionaje estadounidenses e israelíes tenían conocimiento de la situación de Khamenei desde hace tiempo, pero la información no se había divulgado públicamente hasta ahora.\La situación actual de Khamenei se agrava por el contexto de la guerra en la región, que comenzó con el mismo ataque aéreo en el que fue herido el líder supremo, y que resultó en la muerte de su padre, su madre, su esposa y uno de sus hijos. Desde entonces, la figura de Khamenei ha estado prácticamente ausente de la vida pública. A pesar de haber sido designado para suceder a su padre a principios de marzo, no se le ha visto ni escuchado en público. La televisión estatal iraní ha transmitido dos declaraciones atribuidas a él, incluyendo un video generado por inteligencia artificial en el que aparece analizando un mapa de la central nuclear israelí de Dimona. Sin embargo, la ausencia de su voz en las grabaciones ha alimentado los rumores sobre su estado crítico. Grupos de la oposición han reportado que Khamenei se encuentra en coma, mientras que otros han sugerido que sufrió fracturas y lesiones faciales. Esta incapacidad potencial del líder supremo plantea serias interrogantes sobre su futuro político y su capacidad para ejercer la autoridad absoluta que ostenta en Irán. Esto pone en duda la estabilidad del país y la influencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que podría asumir el control de facto.\En medio de esta incertidumbre, la atención se centra también en las declaraciones del propio Khamenei. Recientemente, tras el asesinato del jefe de inteligencia de los Guardianes de la Revolución de Irán, Majid Khademi, Khamenei emitió un mensaje en el que aseguró que el asesinato de comandantes de alto rango “no disuadirá a los combatientes”. Este mensaje, transmitido por sus seguidores, enfatiza la determinación yihadista y la unidad de las fuerzas armadas iraníes. En el mensaje, Khamenei elogió el servicio de Khademi y afirmó que las fuerzas armadas representan un frente imponente frente al terrorismo. Por otro lado, la situación ha atraído la atención internacional. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado estar negociando con otros funcionarios iraníes, pero ha dejado claro que no está tratando con el líder supremo. Esta declaración refleja las tensiones existentes y la complejidad de las relaciones internacionales en la región





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