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El juzgado ordena un análisis exhaustivo de los archivos de audio de Diego Spagnuolo

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El juzgado ordena un análisis exhaustivo de los archivos de audio de Diego Spagnuolo
Diego SpagnuoloJuzgadoAnálisis De Audio
📆5/28/2026 6:45 PM
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El juzgado ha pedido a los expertos realizar un análisis exhaustivo de los archivos de audio para determinar si fueron editados, manipulados con inteligencia artificial o clonados digitalmente.

El juzgado ha pedido a los expertos realizar un análisis exhaustivo de los archivos de audio para determinar si fueron editados, manipulados con inteligencia artificial o clonados digitalmente.

La medida busca establecer si los segmentos de voz pertenecen al ex funcionario Diego Spagnuolo y si fueron obtenidos de manera natural o mediante algún tipo de manipulación. La pericia irá más allá de un simple cotejo vocal y se enfocará en determinar si los archivos presentan características técnicas compatibles con voz humana o con sistemas de síntesis automática.

Los expertos deberán comparar los archivos con material difundido en medios y otras versiones en internet para determinar si hubo clonación de voz, manipulación de voz con inteligencia artificial o utilización de herramientas automatizadas. La investigación también busca determinar si los dueños de la droguería Suizo Argentina de los Kovalivker, mencionada en las grabaciones, han sido indagados. La resolución del juzgado establece que los expertos deberán analizar técnicas específicas como 'jitter', 'shimmer', coherencia ambiental, respiración natural y otros parámetros acústico-fonéticos.

La pericia será realizada por especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal y peritos de las defensas, documentando accesos, hashes criptográficos y bitácoras para evitar cualquier alteración del material original

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Diego Spagnuolo Juzgado Análisis De Audio Inteligencia Artificial Clonación De Voz

 

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