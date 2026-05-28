El juzgado ordena un análisis exhaustivo de los archivos de audio de Diego Spagnuolo

El juzgado ha pedido a los expertos realizar un análisis exhaustivo de los archivos de audio para determinar si fueron editados, manipulados con inteligencia artificial o clonados digitalmente.

El juzgado ha pedido a los expertos realizar un análisis exhaustivo de los archivos de audio para determinar si fueron editados, manipulados con inteligencia artificial o clonados digitalmente.

La medida busca establecer si los segmentos de voz pertenecen al ex funcionario Diego Spagnuolo y si fueron obtenidos de manera natural o mediante algún tipo de manipulación. La pericia irá más allá de un simple cotejo vocal y se enfocará en determinar si los archivos presentan características técnicas compatibles con voz humana o con sistemas de síntesis automática.

Los expertos deberán comparar los archivos con material difundido en medios y otras versiones en internet para determinar si hubo clonación de voz, manipulación de voz con inteligencia artificial o utilización de herramientas automatizadas. La investigación también busca determinar si los dueños de la droguería Suizo Argentina de los Kovalivker, mencionada en las grabaciones, han sido indagados. La resolución del juzgado establece que los expertos deberán analizar técnicas específicas como 'jitter', 'shimmer', coherencia ambiental, respiración natural y otros parámetros acústico-fonéticos.

La pericia será realizada por especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal y peritos de las defensas, documentando accesos, hashes criptográficos y bitácoras para evitar cualquier alteración del material original





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diego Spagnuolo Juzgado Análisis De Audio Inteligencia Artificial Clonación De Voz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Juicio por la muerte de Maradona: “la idea fija” de Diego y la decisión del equipo médico tratanteEn el debate, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, declararon dos médicos de la Clínica Olivos y una psiquiatra

Read more »

La estremecedora frase de un testigo que complica a Cristian Graf en el crimen de Diego Fernández LimaA 41 años del asesinato de Diego Fernández Lima, nuevos testigos y una inquietante confesión vuelven a poner bajo sospecha a Cristian Graf y su entorno familiar.

Read more »

Crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan: la inquietante frase que complica a Cristian GrafEl excompañero de colegio de la víctima y dueño de la casa donde encontraron los restos volvió a quedar bajo sospecha tras la declaración de un testigo clave.

Read more »

Nuevas excavaciones en la casa de Cristian Graf y una declaración que estremece : “Se puede matar a alguien y hacerlo desaparecer”La causa continúa buscando pruebas para esclarecer la muerte de Diego Fernández Lima.

Read more »