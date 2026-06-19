El juvenil vuelve a decir presente en la pretemporada de Boca

El joven de 19 años se unió a los entrenamientos con sus compañeros después de su primera charla con el entrenador Aranda. Los trabajos diferenciados del joven de 19 años seguramente realice trabajos diferenciados respecto del resto del plantel y con menos cargas, tiene muchas chances de usar la 10 tras la salida de Edinson Cavani.

En la previa del Mundial 2026, el juvenil volvió a decir presente este viernes en el segundo día de la pretemporada. Después de un año sin pretemporada, se transformó en una de las figuras del equipo y terminó como una de las grandes revelaciones del Xeneize.

De ahí pasó a la Selección después del final del Apertura y, casi sin pausa, regresó al Boca Predio para entrenarse. El nuevo cuerpo técnico le había ofrecido tomarse unos días para descansar y recuperar las vacaciones que no pudo tener por el viaje a Kansas.

Sin embargo, Aranda eligió no frenar. Después de su primera charla este jueves con el juvenil, les comunicó que quería sumarse enseguida a los entrenamientos con sus compañeros. Los trabajos diferenciados del joven de 19 años seguramente realice trabajos diferenciados respecto del resto del plantel y con menos cargas, tiene muchas chances de usar la 10 tras la salida de Edinson Cavani.

Para mí son los mejores del mundo, dijo Aranda sobre los días que compartió con la Selección y obviamente con Messi. Con el inicio del ciclo de Arruabarrena y una pretemporada que puede marcar lugares dentro del plantel, el juvenil ya eligió estar desde el primer día. Aranda sin escalas, de la Selección a Boca. El romántico posteo de Paredes en pleno Mundial es un recordatorio de la pasión y dedicación del equipo.

En este momento, el equipo está enfocado en la pretemporada y en prepararse para el próximo año. La llegada de Arruabarrena ha traído un aire fresco y una visión clara del futuro del equipo. Los jugadores están comprometidos con su trabajo y están dispuestos a dar lo mejor de sí. La pretemporada es un momento importante para el equipo, ya que es la oportunidad de trabajar en la condición física y técnica de los jugadores.

El entrenador y el cuerpo técnico están trabajando arduamente para preparar a los jugadores para el próximo año. La pretemporada es un momento de gran expectativa y emoción para los aficionados del equipo. La llegada de Arruabarrena ha generado mucha expectativa y esperanza en el equipo. Los jugadores están dispuestos a trabajar duro para alcanzar sus objetivos y hacer que el equipo sea el mejor posible.

La pretemporada es un momento de gran crecimiento y aprendizaje para los jugadores. El entrenador y el cuerpo técnico están trabajando para preparar a los jugadores para el próximo año y ayudarlos a alcanzar sus objetivos. La pretemporada es un momento de gran emoción y expectativa para los aficionados del equipo. La llegada de Arruabarrena ha generado mucha expectativa y esperanza en el equipo.

Los jugadores están dispuestos a trabajar duro para alcanzar sus objetivos y hacer que el equipo sea el mejor posible. La pretemporada es un momento de gran crecimiento y aprendizaje para los jugadores. El entrenador y el cuerpo técnico están trabajando para preparar a los jugadores para el próximo año y ayudarlos a alcanzar sus objetivos





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