El juez Rafecas ratifica el juicio oral contra Alberto Fernández tras rechazar sus planteos de nulidad

El juez Daniel Rafecas desestimó los intentos de la defensa de Alberto Fernández por anular el proceso judicial por violencia de género. El ex presidente deberá enfrentar un juicio oral por lesiones graves y amenazas coactivas.

El juez federal Daniel Rafecas ha emitido una resolución contundente de 30 páginas mediante la cual desestima de plano los intentos de la defensa de Alberto Fernández para eludir el juicio oral . El ex mandatario deberá enfrentar acusaciones graves por dos hechos de lesiones leves y un hecho de lesiones graves, agravados por el vínculo, el abuso de autoridad y amenazas coactivas contra su expareja.

La investigación, liderada por el fiscal Ramiro González, ha concluido que existen pruebas suficientes para que Fernández responda ante un tribunal por los daños físicos y psicológicos cometidos a lo largo de más de una década, incluyendo el tiempo que ejerció la presidencia en la Quinta de Olivos. Este proceso judicial, que ha captado la atención de la opinión pública tras revelaciones periodísticas, abarca una línea temporal extensa que incluye los años previos a su gestión y los meses posteriores a dejar el poder en diciembre de 2023. La estrategia legal del ex Presidente se centró en solicitar la nulidad técnica de todas las actuaciones realizadas originalmente por el juez Julián Ercolini, bajo el argumento de que dichas medidas estarían viciadas tras el apartamiento posterior de este magistrado. La abogada Silvina Carreiro invocó la doctrina del fruto del árbol envenenado, sosteniendo que cualquier prueba obtenida bajo la instrucción inicial debía ser desechada, incluyendo el procesamiento dictado el 17 de febrero de 2025. Según la defensa, el fallo judicial previo carecía de una motivación independiente al haberse limitado a reproducir los dictámenes de la querella y el Ministerio Público Fiscal, lo que, a su juicio, constituía una arbitrariedad. Además, solicitaron la eliminación de todo registro digital o físico vinculado a estos actos, buscando invalidar también las medidas cautelares y el embargo dictado sobre los bienes del ex mandatario. Sin embargo, tanto el fiscal Ramiro González como el juez Rafecas han desmantelado estos argumentos. La fiscalía subrayó que las nulidades procesales son un remedio extremo que solo debe aplicarse ante perjuicios reales y concretos, y no como una mera herramienta para evitar la justicia. Resulta fundamental la postura de la Cámara Federal de Casación Penal, la cual determinó que, debido a la naturaleza sensible de los delitos por violencia de género, el proceso no puede retrotraerse, garantizando así la validez de lo actuado. En su resolución, Rafecas aclaró que el apartamiento previo de Ercolini respondió exclusivamente a una cuestión de transparencia y para disipar temores de parcialidad, pero de ninguna manera implicó que los actos procesales realizados estuvieran viciados o carecieran de sustento legal. Con este fallo, el camino hacia el juicio oral queda prácticamente despejado, marcando un hito definitivo en la causa contra Alberto Fernández, quien ahora deberá prepararse para defenderse ante el tribunal oral correspondiente tras el fracaso de sus maniobras dilatorias





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