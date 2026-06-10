El joven goleador de River Plate enfrenta su segunda rotura de ligamentos con el apoyo de su familia

Un delantero de 20 años de River Plate, tras sufrir una nueva rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda durante el Sudamericano Sub-20 de 2025, se apoya en su familia para afrontar una rehabilitación de seis a ocho meses. A pesar de haber mostrado un rendimiento prometedor en la reserva, su participación en el primer equipo ha sido limitada por las lesiones.

El joven goleador de 20 años, con el apoyo de su familia, enfrenta su segunda rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda, una lesión que nuevamente lo aleja de las canchas y genera un gran dolor emocional por la interrupción de su carrera en ascenso.

La lesión ocurrió durante el Sudamericano Sub-20 de Venezuela 2025, donde fue retirado en camilla, y ahora se enfrenta a un proceso de rehabilitación de entre seis y ocho meses. A pesar de los contratiempos, celebró un pequeño avance en su recuperación con un guiso nutritivo para mantener la fuerza muscular, mientras recibe mensajes de aliento como "Vamos mi rey, sacadita de puntos... vamos con todo con esa recuperación".

Desde su debut en primera en 2024, el jugador, conocido como Ruberto, alternó entre la Primera y la Reserva de River Plate, destacándose especialmente en la categoría dirigida por Marcelo Escudero, con 18 goles y tres asistencias en 31 partidos. Sin embargo, en el primer equipo, bajo la dirección de Marcelo Gallardo, su participación ha sido limitada, sumando solo 274 minutos en siete encuentros tras su primera lesión.

Tras recuperarse inicialmente y marcar cuatro goles en siete partidos con el equipo del "Pichi", una nueva rotura en la misma rodilla lo obliga a reiniciar su rehabiltación desde cero, dejándolo fuera de lo que resta de la temporada y con expectativas de regreso para el próximo año. La gravedad de la lesión y la juventud del delantero subrayan la necesidad de un acompañamiento integral, tanto físico como mental, durante este difícil proceso.

Con solo 20 años, afrontar dos veces una lesión de tal magnitud representa un desafío psicológico adicional que requiere un manejo cuidadoso por parte del club y su entorno. Su historia refleja no solo el dolor físico, sino también la resiliencia y el apoyo familiar como pilares para superar adversidades, mientras el mundo del fútbol aguarda su return con esperanza





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fútbol River Plate Lesión Ligamento Cruzado Rehabilitación Delantero Sudamericano Sub-20 Juventud

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Subiabre rechazó la propuesta del Midtjylland de DinamarcaEl delantero juvenil de River Plate rechazó la oferta del Midtjylland de Dinamarca debido a un destino poco atractivo por el nivel de competencia de esa liga.

Read more »

Otamendi revela intimidad sobre su regreso al River PlateEl defensor Otamendi ha revelado una intimidad sobre su decisión de regresar al River Plate. Aunque el club portugués le ofreció extender su contrato por un año más, la llamada del entrenador Chacho fue lo que lo convenció de volver a la Argentina.

Read more »

River Plate traslada su pretemporada a España y planea amistoso contra América de MéxicoEl equipo argentino entrenará en La Finca Resort de Alicante y buscará un partido de preparación frente al club mexicano, renovando una rivalidad histórica de Copa Libertadores. La decisión responde a la nueva estrategia institucional tras la salida de André Jardine y la llegada de un ejecutivo proveniente del Barcelona.

Read more »

La increíble casualidad del homenaje que Lali Espósito le hizo al Indio Solari en su recitalLa cantante cerró sus dos conciertos en River Plate con “Ji Ji Ji” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y reveló la verdad detrás de ese tributo.

Read more »