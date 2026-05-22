El joven de 19 años podría ser titular en la definición del Torneo Apertura en Córdoba

El representante de Juan Fernando Quintero confirma que el joven puede partir con River en el partido decisivo en Córdoba, donde se enfrentara al Pirata. Si bien el estado del jugador está en condiciones, su duda reside en el impacto que pueda tener en el partido.

El joven de 19 años se perfila como titular en el partido decisivo en Córdoba . Otra alternativa es que Fausto Vera se retire e ingrese Maxi Meza o Giuliano Galoppo.

Al representante de Juan Fernando Quintero se le confirma que se puede ir de River: "Después del Mundial veremos". Intenta arriesgar a pesar de su esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. La duda pasa a ser si retrasar a Fausto Vera o buscar un '5' con características similares. Según se indica en Núñez, Vera se retirará a la posición central de mediocampista, lo que le garantiza al DT mantener el esquema y las intenciones.

Esto le daría más experiencia y un iniciador más confiable, pero le quitaría el manejo de los tiempos y de las presiones que hoy son responsabilidad de Fausto. Además, no estará Matías Viña debido a un desgarro





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